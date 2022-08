Delta reforça equipe mirando liderança de mercado e expansão internacional

Com faturamento do 1º semestre 40% superior ao do ano passado, a Delta Global anunciou contratações. Objetivo da empresa é de atingir 3 milhões de veículos administrados com algum serviço ou tecnologia da companhia até 2025, tornando-se, assim, líder de mercado. As novas posições respondem ao movimento de expansão de mercado da Delta, além de expandir a presença internacional da marca na América Latina, onde já atua na Argentina e Uruguai.

Com a nova estrutura, Silvio Formiga junta-se ao time da empresa como gerente Comercial. O executivo conta com experiência em operações de nível nacional, com passagens por empresas como Ipiranga e CCGL. Ele assume toda a gestão estratégica de expansão e dos times de vendas da organização, trabalhando em conjunto com as áreas de marketing e produto, para vincular cada vez mais as inovações da Delta aos canais de venda.

Outra contratação de peso é a de Juliana Navarro, que assume como head Comercial Corporate. Formada em Direito, a executiva conta com extensa expertise no mercado de assistência 24 horas, com mais de 13 anos de experiência no setor. Na nova Vertical Corporate da Delta, Juliana será responsável por toda a carteira de seguradoras e grandes contas da companhia, apoiando os processos de implantação e experiência do cliente.

Webster Pedralli

Já Webster Pedralli, que atuava nas áreas de produto, cotação e departamento comercial, assume agora como gerente de Produto e Serviços, assumindo a estratégia da empresa para as duas áreas junto aos canais de corretores de seguros e transportadoras.

“A Delta está em acelerado processo de crescimento, e eu sempre digo que uma empresa vive de 3 pilares; o PPT, ‘Produto de qualidade’, ‘Pessoas fantásticas’ e ‘Tecnologia’. A chegada do Silvio Formiga e da Juliana Navarro, assim como a reconfiguração do posto do Webster Pedralli, foram uma oportunidade de agregar muito em conhecimento e gestão, criando verticais especializadas. Temos um plano de liderança de mercado e estamos no caminho”, avalia Nícolas Galvão, CEO da companhia.

