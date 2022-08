Definida, por consenso, chapa única para eleição do CCS-SP

Em mais uma demonstração de plena coesão e entendimento entre as principais lideranças do mercado paulista, foi definida, consensualmente, em um almoço realizado nesta terça-feira, 02 de agosto, a apresentação de chapa única para eleição da futura diretoria do CCS-SP (Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo).

A composição conciliatória foi alinhavada pelos líderes nos últimos meses e selada no almoço de hoje, que contou com a participação do vice-presidente de Tecnologia e Inovação da Fenacor, Leonardo Elias; da diretora de Normas do Ibracor, Dra. Priscila Figueiredo; e do presidente do Sincor-SP, Boris Ber, dentre outros.

A única chapa inscrita é composta por Álvaro Fonseca (Mentor), Marco Cabral (Secretário) e Gilberto Januário (Tesoureiro). A Junta Fiscalizadora será integrada por Ednir Fornazzari, Claudia Camargo e Jorge Barbosa.

A eleição, por aclamação, será realizada em setembro. O CCS-SP completará 50 anos em 05 de outubro.

