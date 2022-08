CSP-MG promove evento de capacitação e networking para corretores

O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) promove, no dia 10 de agosto, o VIII Workshop Conhecer para Proteger, das 9h30 às 11h30, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF.

O encontro é gratuito e reúne as beneméritas Premium Saúde, empresa do Sistema Hapvida, Seguro do Trabalhador e Seguros Unimed. Haverá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do CSP-MG.

Matheus Costa, gerente comercial Varejo, e Jaqueline Costa, gerente comercial Empresarial, mostram a estrutura institucional da Premium/Hapvida e as novidades da companhia para o mercado.

Já Rodrigo Meira, sócio-diretor do Seguro do Trabalhador, vai discorrer sobre os seguros de pessoas desenvolvidos na empresa, que são voltados à população de baixa renda (seguros populares de vida, acidentes pessoais com DIT e funeral). O executivo ainda irá falar sobre o tema microfranquias e suas vantagens para o corretor.

O superintendente Comercial e de Produtos Vida, Previdência e Ramos Elementares da Seguros Unimed, Rodrigo Borges, apresentará as soluções da companhia para além da assistência à saúde, e ainda abordará a relevância dos seguros na estratégia de planejamento financeiro familiar.

“Esse é um evento de capacitação e de networking em que os corretores de seguros e demais agentes do mercado terão a oportunidade de conhecer as novidades das companhias parceiras e de fechar novos negócios”, destaca o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello. O workshop tem a mediação do consultor e professor, Maurício Tadeu Barros Morais.

Os participantes que estiverem presentes no evento vão concorrer a brindes sorteados pelas beneméritas. A partir das 8h30, serão recepcionados com um café da manhã. As inscrições podem ser feitas pelo link.

N.F.

Revista Apólice