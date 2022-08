Cresce o número de mulheres em cargos de liderança no mercado de seguros

De acordo com o terceiro estudo Mulheres no Mercado de Seguros publicado pela ENS (Escola Nacional de Seguros), em 2019, o cenário atual é mais animador. O levantamento, feito com 28 mil funcionários de 23 companhias, aponta que de cada quatro executivos de seguradoras, um é mulher, mas ainda há um longo caminho a percorrer.

Hoje, as mulheres ganham em torno de 70% dos salários dos homens, mas isso não é muito diferente do que ocorre no resto do mundo. Não só o número de executivas cresceu, como as mulheres em cargos gerenciais aumentaram bastante, e já são 47% nesse nível. Conforme analisa o estudo, devido à importância desse mercado para as mulheres, já existem diversas estimativas para avaliar a relevância desse segmento, com sugestões de como o setor pode alcançar um maior sucesso.

Buscando mostrar a magnitude e a grandeza do segmento, a Editora Leader programou o lançamento do livro “Mulheres no Seguro – Volume I” para o dia 18 de agosto às 19:00 na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, e já programa o próximo volume “Mulheres no Seguro – Volume II – O Poder de uma Mentoria”, que será coordenado por Isabel Azevedo e terá o apoio da Sou Segura, uma instituição que tem em sua presidência a Simone Vizzani, coautora do primeiro volume.

A obra, indo além da história da seguridade, chama atenção para outra questão que precisa ser discutida: a desigualdade entre homens e mulheres. Com 30 depoimentos femininos, apresentando o perfil de executivas dos principais centros brasileiros, o livro promove amplo debate sobre o assunto.

“As mulheres estão ocupando os mais destacados ambientes sociais e profissionais. Isso enche o nosso coração de alegria. Quando há restrições femininas para ocupar cargos e outros espaços, o mundo perde oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Nosso projeto busca mostrar, justamente, como a presença da mulher é importante em diferentes aspectos”, conta Andréia Roma, coordenadora geral do projeto e CEO da Editora Leader.

“Mulheres no Seguro entra na história porque chama a atenção de gestores e influenciadores para que diminuam, na seguridade, os limites de crescimento ainda impostos às mulheres do setor”, conta Regina Lacerda, coordenadora convidada do livro e CEO da Rainha Seguros. A profissional atua no mercado de seguros há 30 anos, gerenciando a sua própria empresa e liderando uma equipe de vendas. Além disso, é especialista em seguros patrimoniais e coordenadora do grupo Executivas do Mercado de Seguros de Brasília.

Em entrevista para a AMMS (Associação das Mulheres do Mercado de Seguros), Regina contOU que, no começo da sua atuação, a presença das mulheres no mercado ainda era tímida. “Em 1993, tive o privilégio de ser convidada pela atual ENS, à época FUNENSEG, para participar de uma campanha nacional de testemunho de credibilidade da profissão de corretor de seguros, intitulada ‘Seguros, uma vocação da mulher’. Nela, quatro mulheres, cada uma de uma região do país, contava sua história, a fim de motivar outras mulheres a ingressarem na profissão”.

O livro “Mulheres no Seguro”, ainda inédito em todo o país, aproveita o gancho sobre o tema e chama atenção para a baixa demanda de produtos específicos para a realidade feminina.

Prefácio

Lya Luft, escritora, tradutora brasileira, colunista mensal da Revista Veja e professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), aceitou participar do livro “Mulheres do Seguro” como prefaciadora. Com mais de 30 obras publicadas – entre romances, poemas, crônicas e livros infantis -, a escritora sempre foi apaixonada pela literatura.

Na obra da Editora Leader, Lya mostra sua admiração pelo material e enxerga uma ambiguidade no título. “A expressão pode ser deliciosamente ambígua, o que é sempre inteligente, pois diria ‘mulheres que estão seguras’ ou ‘mulheres que lidam com seguros’. O caso, nesse livro, é o segundo. Mulheres nos dando segurança de bons seguros”, diz.

A profissional reforça que a presença das mulheres no mercado de trabalho deveria ter sido assimilada pela humanidade em toda parte. Destaca que os preconceitos com as minorias, que revelam ignorância mental, desinformação e insegurança, devem ser resolvidos ou abandonados.

“Parabéns aos belos e fortes depoimentos que cada mulher ofereceu sobre a sua trajetória”, pontua Lya.

Série Mulheres

Projeto idealizado pela Editora Leader, em abrangência nacional, o Selo Série Mulheres chegou ao mercado apresentando relatos de mulheres do mundo corporativo.

O trabalho é pioneiro. Todos os títulos lançados por meio desta série são de propriedade intelectual da Leader, ou seja, não há, no Brasil, nenhum livro com título igual aos que foram lançados nesta Série.

“A série chegou ao mercado apresentando relatos de mulheres do mundo corporativo e de outras áreas, com o objetivo de inspirar muitas outras a buscarem o sucesso em suas carreiras e profissões, em seus segmentos de atuação, além de mostrar como é possível atingir o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que é uma preocupação de grande parte das profissionais e empreendedoras”, comenta Tania Moura, coordenadora da Série Mulheres e vice-presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de RH e Executive Advisor da Synfiny Adivisors.

Todas as obras da série possuem coordenação geral de Andréia Roma, CEO da Editora Leader.

As 30 coautoras são:

Regina Lacerda, Alessandra Monteiro, Andrea Mathias, Camila Davoglio, Carolina Vieira, Daniela Paschoal, Ellen Oliveira, Enir Junker, Eva Vazquez, Fabiana Resende, Francesca Bianco, Gisele Christo, Graziella Castilho, Guadalupe Nascimento, Isabel Alves Azevedo, Isabel Barbosa, Liliana Caldeira, Linda Bessa, Margo Black, Patrícia Campos, Paula Lopes, Rosana Techima, Rossana Costa, Simone Cristina Fávaro, Simone Ramos, Simone Vizani, Solange Guimarães, Stephanie Zalcman, Vanessa Capua e Vanessa Rocha.

