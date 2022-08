CQCS Experience leva brasileiros para o maior evento de insurtech do mundo

De 20 a 22 de setembro, Las Vegas (EUA) recebe mais uma edição do InsureTech Connect (ITC), o maior encontro mundial de líderes e inovadores de seguros. O encontro vai reunir mais de 7.000 líderes, investidores e empreendedores do setor de 60 países, contanto com três plenárias e 60 painéis diferentes, com a participação de 275 players ministrando palestras, levando sua expertise para os participantes.

Grandes executivos do setor vão compartilhar seus conhecimentos através de painéis simultâneos durante o evento. Nomes como Jeffrey Dailey, CEO do Farmers Group; Juan Andrade, presidente e CEO do Everest Re Group; Sean Kevelighan, presidente e diretor executivo do Insurance Information Institute; e Simon Phipps, fundador da The Digital Insurer.

O ITC Vegas oferece um acesso incomparável ao encontro de empreendedores de tecnologia, investidores e titulares do setor de seguros, em nível global. Ao longo dos três dias, o setor se reunirá para apresentar novas inovações, aprender como aumentar a produtividade, reduzir custos e enriquecer a vida dos seguros.

O evento é uma excelente oportunidade para insurtechs e administradores de programas se conectarem com líderes do mercado de seguros, com a finalidade de ampliar o networking e conhecerem as últimas tendências de inovação e tecnologia, cases e oportunidades de expansão de negócios.

O CQCS é Parceiro Oficial do Insuretech Connect, o maior evento de inovação em seguros do mundo, responsável pela preparação da Delegação Brasileira para o evento. e criou um pacote com benefícios exclusivos para que os profissionais do mercado brasileiro de Seguros, visando garantir um melhor aproveitamento desta experiência incrível.

Não fique de fora desse evento imperdível! Confira mais informações sobre o ITC, e o Programa CQCS ITC Experience, e inscreva-se neste link.

