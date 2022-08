Corretora de Seguros Bancorbrás fecha parceria com a DogCat

Nos últimos anos a expressão “pais de pet” se tornou comum no vocabulário dos brasileiros. Não há dúvidas de que os animais de estimação fazem parte da família. Segundo dados divulgados pela Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), em 2021, o número de pets no Brasil chegou a 149,6 milhões entre cães, gatos, aves, peixes, répteis e pequenos mamíferos. Assim como crianças e adultos, os bichinhos também precisam de cuidados especializados para garantir a saúde e o bem-estar. Como os custos para consultas e cirurgias podem ser altos, uma alternativa é contratar um plano de saúde que ofereça coberturas e assistência médica em momentos de necessidade.

Cachorros e gatos representam cerca de 56,95% do total de animais de estimação no Brasil, pensando nisso, a Corretora de Seguros Bancorbrás, em parceria com a DogCat, empresa de assistência de saúde ilimitada para pets, irá oferecer planos para os bichinhos. Segundo Luiz Carlos Gama, diretor Executivo da corretora, o serviço tem como objetivo ofertar a realização de consultas e exames em clínicas credenciadas e com veterinários de qualidade com custos que cabem no bolso. “O produto oferece para os donos dos pets tranquilidade e auxílio caso ocorra algum imprevisto”, afirma. “É uma forma de ter acesso a um atendimento de alto padrão pagando valores mais baixos e assim, garantindo, o tratamento correto”.

Os donos dos animais podem escolher entre três planos: Básico, Intermediário e Avançado. Todos oferecem consultas, exames sanguíneos (hemograma e bioquímicos) e vacinas preventivas (V8, V10, gripe, antirrábica, quádrupla e quíntupla). Na opção Intermediário, os clientes também têm acesso a consultas com especialistas, ultrassonografia, raios-x e alguns itens com coparticipação, como internações, cirurgias e outros. O plano Avançado cobre, de forma ilimitada, exames de imagem, testes rápidos, internação, cirurgias, UTI, entre outros. “A escolha do plano deve ser feita de acordo com as necessidades e a que melhor se adéqua a realidade familiar”, aponta Gama.

