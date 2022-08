Congresso ajuda profissionais de seguros e finanças a se qualificarem

EXCLUSIVO – Acontece amanhã, dia 4 de agosto, a partir das 18h, o Congresso Planejador do Futuro. O evento será transmitido diretamente da Barra da Tijuca e seu principal objetivo é conversar com corretores de seguros, agentes autônomos de investimentos, planejadores financeiros, bancários e outros players do segmento que desejam se qualificar.

“O conceito de planejador do futuro é baseado em um profissional mais completo, que consegue atender o seu cliente em 360º graus em todas as pontas, oferecendo soluções e benefícios para os consumidores e trazendo mais comodidade e praticidade para aqueles que estão interessados em adquirir um seguro ou investir”, diz Thiago Sena, um dos organizadores do evento, especialista em venda de seguros de vida e membro do MDRT (Million Dollar Round Table (MDRT).

Após participarem de um evento do MDRT em junho, os sócios-organizadores do Congresso perceberam que quase todos os palestrantes, que eram profissionais da área de seguros, também eram especialistas em planejamento financeiro. “É uma tendência mundial do mercado de trabalho exigir que os profissionais sejam cada vez mais completos, e não simplesmente um profissional de apenas uma área”, afirma Sena.

Ana Lamego, sócia da Add Group e da WiBroker; Paulo André Fonseca, sócio-diretor e planejador financeiro da AddMoney; Paco Fazito, sócio da Maza Investimentos; Eduardo Bravo, sócio e diretor comercial da W Financial; Alex Sandro, sócio-diretor da AddMoney; e Thiago Sena, fundador do Grupo Sena Corretora de Seguros e Treinamentos e sócio W Financial são os organizadores do Congresso Planejador do Futuro. Durante o evento, especialistas irão apresentar oportunidades de negócios para aqueles que desejam conhecer mais o segmento.

Os interessados podem se inscrever para o Congresso através do link.

Nicole Fraga

Revista Apólice