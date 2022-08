EXCLUSIVO – Começou o 2º Congrecor (Congresso dos Corretores de Seguros dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal), em Rio Quente/GO. Cerca de 1300 corretores de seguros participam do evento, organizado pelo Sincor-GO.

Após a apresentação de um grupo folclórico que recepcionou os congressistas com a Catira, uma dança do folclore brasileiro, em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos, Vinícius de Araújo Porto, presidente do Sincor-GO ,abriu a rodada de discursos. Como anfitrião do evento, ele lembrou que entre tantas dificuldades como pandemia, guerra, inflação, o profissional corretor de seguros mantém seu compromisso, demonstrando a importância da indústria e o comprometimento com um futuro mais justo e melhor para todos. Momento propicio para melhorar debate e encontrar novas formas de trabalhar com seguro. “Precisamos estar abertos para ampliar a visão para as dinâmicas que acontecem em nossa volta. Temos que enfrentar, sem vitimismo, as dificuldades, e encarar tecnologia, empreendedorismo e protagonismo do corretor de seguros para atender os anseios da sociedade. O sucesso depende da participação de todos”.

Cesar Moura, secretário de Estado da Retomada de Goiás, representando o governador de Goiás, chamou o secretário Handerson de Paula Rodrigues, reforçou que o crescimento do estado passa por segurança, saúde e educação.

A prefeita de Rio Quente, Ana Paula Oliveira, falou sobre a cidade, que possui 34 anos e 5 mil habitantes. É a cidade que mais contribui no estado para a indústria do turismo. “O Governo estadual entendeu e investiu na cidade, em infraestrutura e educação. Todo o sul goiano está sendo transformado”, comemorou.

Antonio Carlos Costa, presidente interino da ENS, disse que o setor precisa de educação continuada. A Escola de Negócios e Seguros está preparada para oferecer esta capacitação, através de novos cursos. “Estamos lançando neste Congresso o Curso de Assistente Técnico de Seguros, que vem ao encontro dos anseios dos corretores de seguros”. A escola não é apenas para formação e qualificação dos corretores de seguros, mas também uma entidade de excelência em programas e cursos de graduação, pós-graduação e livres para todo o setor.

O presidente do Ibracor (Instituto Brasileiro dos Corretores de Seguros), Joaquim Mendanha de Ataídes, cumprimentou os novos membros da diretoria da entidade que irá trabalhar pela autorregulação dos corretores de seguros. “Chamo atenção para a importância da representatividade política que os líderes do setor estão alcançando. Este é um ganho institucional para os corretores de seguros”.

Roberto Santos disse na abertura do Congrecor que o objetivo da CNseg é dar mais visibilidade para a indústria, que retornou para a sociedade quase R$ 113 bilhões , quase 25% a mais que o primeiro semestre do ano passado. “É importante falar o que retornamos para a sociedade. Faremos uma campanha de marketing para dar mais transparência e visibilidade para a indústria. Eu gostaria que nós, corretores e seguradores, trabalhemos de forma mais justa possível para que sejamos reconhecidos pela entrega de proteção para a sociedade”.

Manuel Matos, presidente interino da Fenacor, ressaltou que Goiás é celeiro do protagonismo político do setor. Os corretores de seguros podem ter certeza de que estão bem representados pelos políticos que saíram do estado.

Armando Vergilio, presidente licenciado da Fenacor e agora secretário de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal, parabenizou toda a equipe e os presidentes dos Sincor’s da região pela organização de mais um Congrecor. Ele também mediou o painel dirigido pelas lideranças dos corretores de seguros.

Kelly Lubiato, de Rio Quente/GO