Com gamificação, SulAmérica capacita 20% dos funcionários em dados

A SulAmérica tem apostado em capacitação e cultura de dados para seus colaboradores como estratégia para aprimorar a eficiência nos negócios, criar produtos digitais e reter talentos. Com apoio da Tableau, os times de tecnologia e transformação digital realizaram um amplo projeto de gamificação que treinou mais de 800 profissionais em dados, o equivalente a cerca de 20% do quadro total.

Chamada de League of Analytics, a iniciativa foi inspirada no jogo eletrônico de equipes League of Legends e propôs que os participantes se organizassem em times para juntos criarem produtos digitais inovadores para a companhia. Participaram da competição colaboradores de todas as áreas e diversos níveis hierárquicos, mostrando o quão amplo é hoje o interesse por capacitação em dados. Do ponto de vista do engajamento online, o desafio também foi um sucesso. As lives, transmissões por vídeo ao vivo da competição, registraram 3.313 participações, e o hotsite do evento registrou 11 mil acessos.

As etapas da competição, que ocorreu no fim do segundo semestre de 2021 e com duração de dois meses, contaram com palestras e treinamentos sobre dados, que explicavam desde o potencial da Tableau para visualização e análises avançadas até como criar produtos de dados para saúde, visualização de dados no Google Cloud, construção de painéis impactantes, análise de negócios, infográficos e KPIs.

De acordo com David Pereira, engenheiro sênior da SulAmérica e um dos líderes do projeto, a seguradora já contava com uma estrutura de dados de ponta, com a utilização de recursos da Tableau. No entanto, o desafio era promover a alfabetização em dados e criar uma comunidade analítica inclusiva, que agregasse funcionários de todas as áreas, e também os terceirizados.

“Usamos a gamificação para transformar o aprendizado em algo divertido, motivar nossas equipes e fazer algo novo na história da empresa. Criamos um conceito bem definido com narrativa, trilha sonora motivadora e referências visuais inspiradas em League of Legends e na trilogia Senhor dos Anéis. Também usamos a analogia do ouro para indicar o valor dos dados”, conta Pereira.

Estratégia visou solucionar o desafio da alfabetização em dados

Com este projeto, a SulAmérica visou solucionar uma questão do mercado: a escassez de profissionais habilitados em dados. Conforme pesquisa global da Forrester encomendada pela Tableau, baseada na entrevista com mais de 2 mil líderes e colaboradores em dez países (incluindo Brasil), a falta de habilidades em dados é um grande obstáculo para a jornada data-driven, processo que não requer apenas ferramentas tecnológicas, mas pessoas em todas as áreas da empresa habilitadas a entender e utilizar os dados.

Segundo o levantamento, 79% dos líderes de companhias de grande porte disseram que suas organizações preparam seus empregados com as habilidades de dados necessárias. No entanto, considerando o ponto de vista dos próprios funcionários, o retrato é bem diferente: apenas 40% deles acreditam ter recebido da empresa a capacitação em dados para o melhor desempenho da sua função. Outro achado relevante é que cerca de 80% dos funcionários demonstraram estar mais propensos a permanecer em uma empresa que os treina em habilidades de dados.

“Indicadores assim mostram que a alfabetização em dados já se tornou um elemento relevante para a atração e retenção de talentos, mas que ainda há uma clara lacuna entre a demanda e o desejo por capacitação nesta área e sua implementação pelas empresas. Cases como o da SulAmérica são um exemplo de como lidar com esse gap. Agir para mudar esse cenário é cada vez mais fundamental, considerando que extrair conhecimento e sentido dos dados é hoje uma expectativa exigida de profissionais de qualquer área, não apenas dos especializados, como era anteriormente”, comenta Jaime Müller, Country Manager da Tableau no Brasil.

Em sua estratégia, a seguradora buscou uma abordagem que unisse a capacitação de talentos ao fomento de produtos inovadores e à inteligência de negócios. Os grupos vencedores trouxeram projetos que versavam sobre inteligência de mercado e performance financeira. Das soluções apresentadas pelas equipes, um produto já foi implementado e outros devem ser encaminhados.

Outras consequências positivas do projeto apontadas pelos executivos da SulAmérica incluem um crescimento geral na utilização da Tableau na empresa e aumento no nível técnico dos painéis produzidos no dia a dia. Eles também notaram que usuários que anteriormente aguardavam na fila por soluções prontas se tornaram habilitados a criarem suas próprias análises.

“A cultura de dados e o nível das perguntas sobre o tema foi elevado e, além disso, pessoas que não tinham background analítico mudaram de área ou de empresa e hoje trabalham com dados na organização. Acreditamos que este seja um grande diferencial de mercado para a empresa em termos de estratégia e cultura de dados. O projeto certamente potencializou decisões orientadas com dados e fomentou maior eficiência do modelo de negócio da SulAmérica”, conclui Pereira.

N.F.

Revista Apólice