Clube dos Seguradores da Bahia recebe Rivaldo Leite

Com objetivo de dar continuidade à interação dos associados com os executivos das seguradoras, a Confraria do Clube dos Seguradores da Bahia planejou um novo encontro de negócios, que acontece no dia 15 de setembro, às 19 horas, e terá como convidado o vice-presidente Comercial e de Marketing da Porto e presidente do Sindseg-SP, Rivaldo Leite. O executivo vai falar sobre os detalhes das linhas de produtos da seguradora e das perspectivas da empresa.

O presidente do Clube, Fausto Dorea, ressalta a importância da proximidade dos executivos das seguradoras, com os associados e os participantes da confraria. “Agora no retorno aos encontros presenciais, mantemos as nossas atividades durante a pandemia, com a finalidade de gerar suporte na qualificação profissional do setor na Bahia e compartilhar as oportunidades geradas pelas companhias de seguros, como ferramenta de comercialização para os corretores. É necessário manter o foco nos negócios, para que a comercialização de apólices prevaleça. Estamos trabalhando de forma incansável, ampliando o vínculo dos parceiros de negócios, na relação das seguradoras com os corretores e seus segurados”, explicou.

Rivaldo Leite é formado em Administração de Empresas pela Faculdade Senador Fláquer, possui especialização em Gestão de Marketing pela ESPM, Marketing Estratégico pela Insper e Gestão Empresarial pela Faculdade Dom Cabral. O executivo está há mais de 30 anos na Porto Seguro, onde construiu uma jornada de relacionamento constante com os corretores de seguros.

N.F.

Revista Apólice