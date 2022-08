Clientes do HDI Vida PME passam a contar com a plataforma Betterfly

Visando atender às demandas nas empresas, os seguros de vida HDI Vida PME, fruto da parceria entre a HDI Seguros e a Icatu, passam a contar com a plataforma de bem-estar Betterfly. O benefício corporativo estará disponível nos produtos: Vida a Vida e Acidentes Pessoais Coletivo.

Dados do Ministério da Economia mostram que, atualmente, as micro e pequenas empresas representam 99% dos negócios no Brasil. Além disso, uma pesquisa da Isma-BR (International Stress Management Association no Brasil), realizada em 2021, aponta que cerca de 30% dos brasileiros encontram-se sem condições emocionais, mentais ou físicas para continuar a trabalhar. “A HDI Seguros está conectada com as principais demandas do segmento de pequenas e médias empresas, visando ofertar novas assistências que possam contribuir para os colaboradores e propiciar muito mais que um seguro, um benefício e uma experiência para trazer ainda mais saúde e qualidade de vida”, explica Mauricio Galian, vice-presidente Técnico da companhia.

A plataforma de bem-estar Betterfly transforma os hábitos saudáveis do usuário em doações sociais e em proteção financeira, a partir de um seguro de vida dinâmico, inédito no mercado, desenvolvido pela seguradora Icatu. Quanto mais o colaborador adota hábitos saudáveis, mais acumula Bettercoins, moeda digital para fazer doações, sem acréscimo para o usuário e a empresa em que trabalha. As instituições parceiras que receberão as doações são: Ação da Cidadania, Hospital Pequeno Príncipe, Gerando Falcões, WATERisLIFE e One Tree Planted. E, quanto mais hábitos saudáveis adotados, mais aumenta a cobertura do seguro de vida, sem qualquer custo adicional durante a vigência do seguro.

Para o segurado acessar a plataforma, basta fazer o download pela Apple Store ou pelo Google Play. Na sequência, é preciso sincronizar os aplicativos de monitoramento de atividades, como Apple Health, Samsung Health, Google Fit, Garmin, Nike Running, Strava, entre outros. Dessa forma, cada vez que o usuário adotar um hábito saudável, como atividade física, leitura, meditação e ingestão de água, ele será automaticamente contabilizado pelo app Betterfly e convertido em BetterCoins.

A prática de hábitos saudáveis se reflete em um ranking exclusivo, para que os colaboradores acompanhem o seu desempenho diário e até mesmo o incremento do capital segurado. Já para a empresa, serão gerados relatórios que medem como estão os hábitos de bem-estar dos funcionários e o impacto social causado por eles.

Outro benefício é que o app Betterfly disponibiliza acesso ilimitado às meditações guiadas, podcasts, músicas para relaxamento, histórias para dormir, exercícios, séries, cursos e dicas de relaxamento e bem-estar.

Seguro de vida adicional

O cliente que optar pelos benefícios da plataforma de bem-estar Betterfly, também contará com um Seguro de Vida Adicional desenvolvido pela Icatu, com coberturas por Morte Natural ou Acidental, Indenização Especial de Morte Acidental e Invalidez por Acidente. ​​Um dos diferenciais do produto é que o capital segurado aumenta conforme o usuário adota a prática de hábitos saudáveis.

“Esse é um modelo disruptivo que estamos inaugurando no mercado brasileiro. As empresas que contratarem uma apólice do HDI Vida PME com o benefício Betterfly, automaticamente garantem aos seus colaboradores um seguro de vida adicional ao já contratado, com coberturas por Morte, Morte por Acidente e Invalidez por Acidente. O interessante é que o valor do capital segurado dessas coberturas vai crescendo conforme o colaborador pratica hábitos saudáveis. Esses benefícios são considerados diferenciais para atração e retenção de talentos pelas empresas, além de possibilitar ao colaborador um protagonismo no impacto social que ele pode causar através das doações”, afirma Guilherme Hinrichsen, vice-presidente Comercial da Icatu.

Entenda no exemplo abaixo como funciona, partindo de uma apólice básica:

Coberturas Indenização Inicial Indenização máxima Morte natural R$ 1.000,00 R$ 38.500,00 Morte acidental R$ 3.000,00 R$ 153.000,00 Invalidez por acidente R$ 5.000,00 R$ 155.000,00

N.F.

Revista Apólice