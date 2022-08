Clientes da Icatu passam a contar com a plataforma Betterfly

A Icatu aderiu a plataforma de bem-estar Betterfly como mais um benefício do Icatu Vida PME, seguro de vida voltado para pequenas e médias empresas, e também no Icatu Vida Empresarial. A novidade está disponível para segurados de 18 a 75 anos, nos produtos Vida em Grupo e Acidentes Pessoais Coletivo.

A plataforma Betterfly une bem-estar, proteção financeira e impacto social em um aplicativo exclusivo. O benefício conta ainda com um produto inédito no país, que é um seguro de vida dinâmico, desenvolvido pela Icatu. À medida que os usuários da plataforma realizam práticas saudáveis, como exercícios físicos, meditação, yoga e cursos livres, o valor do capital segurado aumenta automaticamente e também se transforma em doações sociais, como pratos de comida, água potável, plantio de árvores, entre outros. Tudo isso por meio de instituições parceiras como Ação da Cidadania, Hospital Pequeno Príncipe, Gerando Falcões, WATERisLIFE e One Tree Planted.

“Esse benefício contribuirá para a fidelização, retenção e atração de talentos das empresas. O segmento PME no Brasil, por exemplo, representa mais de 90% dos negócios e mais de 25% do PIB nacional, de acordo com o Sebrae. Então, é de extrema relevância para ampliar e democratizar a proteção financeira aos brasileiros. Enxergamos um grande potencial no estímulo ao bem-estar, por meio do engajamento da plataforma. Muitas empresas hoje têm o desafio de entregar propósito, tranquilidade financeira e qualidade de vida para seus funcionários, então essa é uma solução interessante para as companhias que querem proteger seu capital humano”, afirma Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida da seguradora.

Benefício em destaque

A pandemia evidenciou a necessidade de proteção e de planejamento financeiro familiar, o que contribuiu não apenas para a conscientização das pessoas, mas também dos empresários em relação ao seu negócio e colaboradores. A demanda crescente das pequenas e médias empresas por produtos que agregam seguro de vida e outros benefícios levou a Icatu a realizar melhorias contínuas em seus produtos do Icatu Vida PME nos últimos anos. No primeiro semestre de 2022, a seguradora registrou 31% de crescimento no segmento.

“Hoje, o seguro de vida ganhou destaque no pacote de benefícios das empresas e é algo valorizado pelos colaboradores. É uma forma de mostrar que o empregador se importa com os funcionários, afinal, elas são o bem mais valioso de qualquer negócio. Agora, com a plataforma Betterfly, reforçamos ainda mais esse cuidado, pois sabemos o quanto o bem-estar físico, social e financeiro refletem positivamente na vida de todos, inclusive no trabalho”, conclui Luciana.

N.F.

