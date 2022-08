Cinco dicas para o corretor de seguros aumentar suas vendas

Até maio deste ano, a arrecadação do setor segurador foi recorde no Brasil, de acordo com dados da CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização). Para ajudar os corretores a aproveitarem ao máximo esse bom momento, o diretor da Organização de Vendas do Grupo Bradesco Seguros, Leonardo Freitas, listou cinco dicas de como aumentar as vendas.

“Faz parte da rotina de trabalho do corretor estar antenado e atualizado, para que possa atuar como um consultor de riscos para o segurado, apresentando a melhor proteção para cada momento da sua vida. Mas há algumas estratégias que podem ajudar a aumentar a base de segurados e vendas que, às vezes, não são lembradas”, explica Freitas.

Participe de eventos

O mercado de seguros está em constante evolução para atender às novas demandas dos consumidores. Desta forma, é importante que o corretor esteja atento a essas mudanças, conheça os lançamentos do setor e suas peculiaridades, para poder oferecer com agilidade os novos serviços de acordo com o perfil de cada cliente. E nada melhor do que ampliar seu conhecimento enquanto expande sua rede de contatos, e os eventos são perfeitos para isso.

Esteja presente nas redes sociais

Para os profissionais que trabalham diretamente com o público, é fundamental estar presente nas redes sociais com informações de contato e descrição de atuação. Sabemos que hoje as redes são um importante canal de apresentação e indicação de contatos de trabalho, então deixar seus dados constantemente atualizados e produzir conteúdo para estes canais aumenta as possibilidades de venda.

Mantenha contato presencial com clientes

Sabemos que o contato presencial seguirá como um diferencial no ramo dos seguros. Além de possibilitar o aumento dos laços com os consumidores, é o melhor momento para conhecer profundamente suas necessidades e possíveis novas demandas. Ele não precisa ser constante, afinal, ferramentas digitais estão aí para facilitar o dia-a-dia dos corretores, mas é importante que aconteça em alguns momentos. E vale tentar avaliar também as chances de indicação para parentes e amigos próximos.

Foque na capacitação

O profissional da área de vendas precisa desenvolver qualidades específicas, como boa comunicação, saber escutar e inteligência emocional. Investir em capacitação e aprimoramento é fundamental, além de oferecer novas oportunidades de networking.

Acompanhe as tendências de consumo

Diante de mudanças de cenário econômico e social, é comum que as demandas dos consumidores sigam algumas tendências. Estar atento a essas ondas é importante para que o corretor possa fazer contato proativo para oferecer produtos e entender as necessidades específicas de cada cliente. Por exemplo, com o aumento do home office, houve um crescimento da busca por seguro residencial com algumas necessidades específicas. Os corretores que souberam entender esse momento, puderam trabalhar proativamente com sua carteira de clientes e aumentar as vendas.

Para apoiar os corretores parceiros, a Bradesco Seguros mantém à disposição deles uma série de conteúdos variados na Universeg, plataforma de streaming 100% online. O projeto oferece informações em diversos formatos, como vídeos, e-books, podcasts e infográficos, propiciando o desenvolvimento contínuo destes profissionais. Com mais de 145 mil acessos, a iniciativa oferece materiais voltados para desenvolvimento de carreira e autoconhecimento, com foco em aprimorar também os negócios dos parceiros da seguradora, de forma gratuita.

N.F.

Revista Apólice