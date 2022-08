Ciclic e Minuto Seguros anunciam parceria para oferta de serviços

Em mais um passo para levar suas soluções de seguros e serviços de proteção para empresas de diferentes segmentos, a Ciclic anunciou parceria com a Minuto Seguros para oferecer aos seus clientes uma assistência à saúde para cães e gatos e também um seguro completo de celular.

Entre os principais benefícios, o Saúde Pet oferece exames laboratoriais e de imagem, cirurgia, internação, consulta veterinária, atendimento ambulatorial, assistência funeral e transporte. Além disso, recentemente, foi lançado o Plano Essencial Sênior, dedicado a cães e gatos com mais de oito anos. A assistência também ganhou um novo serviço, a teleorientação: um atendimento online com um veterinário 24h de plantão para qualquer emergência ou cuidado de rotina.

Já entre as principais coberturas do Seguro Celular Ciclic, estão: proteção contra roubo, furto qualificado, quebra, danos causados por líquidos e até mesmo para sinistros ocorridos no exterior. Além disso, em caso de sinistro, o cliente pode solicitar a troca do aparelho e receber um novo em casa.

De acordo com Darllan Botega, CEO da Ciclic, a parceria com a Minuto Seguros tem impacto positivo no mercado segurador, pois leva aos clientes da corretora o que há de mais atual no setor por meio de produtos com uma contratação simples e ágil. Além disso, a parceria é vista como uma grande oportunidade de expandir o portfólio da empresa e acelerar seu crescimento.

“Cada vez mais, o mercado de seguros tem evoluído para outras formas de proteção, ajudando as pessoas a cuidarem melhor dos seus bens mais valiosos. A assistência pet tem se tornado comum nas famílias brasileiras devido aos cuidados necessários para a saúde dos animais de estimação. O mesmo acontece com o seguro celular, uma modalidade de proteção que visa tranquilizar o cliente em relação ao seu dispositivo móvel, tão importante no cotidiano,” destaca Manes Erlichman, vice-presidente e diretor Técnico da Minuto Seguros.

A Ciclic tem encontrado na área de parcerias uma forma de ampliar a distribuição de seus produtos. Essa atuação tem sido um diferencial no seu posicionamento de mercado, impulsionando a transformação digital no setor e inovando em frentes estratégicas. Ao todo, cerca de 20 empresas já se juntaram à Ciclic.

N.F.

Revista Apólice