Chubb lança programa de aperfeiçoamento para corretores

O corretor tem um papel fundamental no mercado segurador: cabe a esse profissional traduzir toda a complexidade dos produtos para atender às necessidades de proteção dos clientes. Quanto maior o seu conhecimento, mais ele será capaz de ajudar o segurado a identificar as opções adequadas às suas necessidades de proteção e a construir uma carteira de seguros capaz de fazer frente a todos os riscos aos quais ele, sua família ou empresa estão expostos. Justamente para ajudar a aprimorar ainda mais a visão de produtos e a capacidade desses especialistas de identificar soluções para seus clientes que a Chubb lançou o Chubb School.

O programa tem por objetivo levar aos corretores informações técnicas detalhadas sobre os produtos da companhia por meio de treinamentos realizados ao vivo, em transmissões pela internet, capitaneadas pelos especialistas da seguradora. Cada turma é composta por até 15 corretores, o que garante um olhar dedicado aos interesses e necessidades dos participantes. Os treinamentos são divididos em módulos ou programas, com uma média de 16 horas de aula cada. As transmissões acontecem toda terça-feira, das 9h30 às 11h30, por meio de ferramenta de teleconferência.

Um programa piloto foi realizado em julho, com foco nos produtos de Transporte. Além de abordar conceitos relacionados aos seguros para transportadores e embarcadores, os 15 corretores participantes também tiveram acesso a conteúdo sobre gerenciamento de riscos, cálculo de prêmios, ferramentas de averbação e a estudos de caso. Um segundo programa, com foco em D&O, já está em andamento desde 26/7 e vai até o dia 30/8. As inscrição para o programa com foco em Seguro Garantia terão início em setembro, com a primeira aula programada para o dia 20/9. Entre os temas a serem abordados estão o ambiente regulatório no Brasil, as diferentes modalidades de seguro garantia, a evolução normativa, créditos tributários, caracterização do sinistro e contratos de contragarantia.

Na inscrição, o corretor interessado preenche um formulário e os dados são usados pela companhia para a seleção dos participantes. O objetivo é identificar o grau de conhecimento dos profissionais sobre o tema a ser tratado, a fim de se estruturar turmas homogêneas. “O interesse pelos dois primeiros programas lançados até aqui, com uma média de dez inscritos para cada vaga, nos deixa muito felizes. Os corretores, de fato, têm muita garra e vontade de aperfeiçoamento”, diz Alexandre Federman, diretor Comercial e head do Canal Corretor da Chubb. “O Chubb School foi formatado justamente para ajudá-los nessa busca pelo aprimoramento e estamos muito empenhados em superar as expectativas dos participantes”, completa.

Na avaliação do Vice-Presidente de Subscrição e P&C da Chubb, Luciano Santos, a preocupação da seguradora com a oferta de oportunidades aos parceiros vai ainda mais além. “Nossos especialistas têm um enorme conhecimento daquilo que fazem e nos sentimos na obrigação de passar esse conhecimento adiante. Quanto mais os corretores parceiros se aprimorarem tecnicamente, mais conseguiremos cumprir nosso papel social: minimizar os impactos negativos de eventos inesperados que afetam as pessoas, as empresas e a sociedade como um todo. Assim, acreditamos que os corretores são peças-chave para o desenvolvimento do mercado de seguros”, afirma.

