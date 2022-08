Chubb é a seguradora oficial da LaLiga na América Latina

A Chubb firmou contrato com a LaLiga de Fútbol Profesional, da Espanha, no primeiro acordo de patrocínio regional da LaLiga na América Latina. A empresa torna-se a nova seguradora oficial da competição na região, chegando aos nove países onde a empresa tem operações locais.

Com ativações nos diversos países, as empresas querem transmitir e compartilhar toda a emoção da competição para os clientes da companhia na região e aos milhões de admiradores da LaLiga na América Latina.

“Estamos muito entusiasmados com esta parceria com a LaLiga, cujos torcedores apaixonados representam muitos dos clientes e parceiros de distribuição que orgulhosamente atendemos todos os dias na América Latina. O futebol é o esporte mais popular em nossa região e seus torcedores são os mais apaixonados, por isso buscamos com a LaLiga poder nos aproximar de nossos clientes e estar junto com eles, acompanhando-os a cada semana. Essa parceria nos fornece uma plataforma global de classe mundial para continuar aprofundando o reconhecimento da marca Chubb Seguros e a reputação de serviço excepcional”, disse Marcos Gunn, vice-presidente sênior do Grupo Chubb e presidente regional para a América Latina. “Na Chubb, encontramos no futebol valores que nos identificam, que compartilhamos e que fazem parte da nossa empresa, como igualdade de oportunidades, trabalho em equipe, foco em resultados, companheirismo e diversidade, entre outros”, acrescentou.

Uma das mais importantes e populares ligas de futebol do mundo, a LaLiga conta com uma grande presença de jogadores da América Latina em clubes de classe mundial como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Valencia, FC Sevilla, Betis , Villareal CF, entre muitos outros. Além disso, Chubb e LaLiga compartilham valores essenciais, como liderança inclusiva, transparência, trabalho em equipe, igualdade e inovação.

“Na LaLiga, estamos muito felizes em poder anunciar este novo acordo de colaboração com a Chubb na América Latina. Para nós é fundamental nos associarmos a empresas como a Chubb, líder global em seu segmento e referência em seu setor pela excelência. Sem dúvida, somos empresas que compartilham valores, que queremos transmitir aos nossos seguidores na região toda a paixão que a LaLiga provoca. O futebol movimenta massas, principalmente na região onde o esporte é mais popular, e esse acordo é muito importante, pois representa um dos primeiros acordos de patrocínio com alcance para toda a América Latina. Essa aliança com a seguradora representa nosso espírito de buscar sempre os melhores parceiros para alcançar os torcedores onde quer que estejam”, comenta Óscar Mayo, Diretor Geral Executivo da LaLiga.

A marca Chubb Seguros terá visibilidade ao longo da temporada por meio de uma série de ativações presenciais e digitais para seus clientes e fãs de futebol, incluindo publicidade em transmissões, nas redes sociais, além de um programa esportivo exclusivo e experiências únicas, entre outras.

N.F.

Revista Apólice