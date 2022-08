O CEO da Delta Global, Nícolas Galvão, participa nesta quinta-feira (04), em Caxias do Sul, da primeira edição do Seminário Regional de Seguros, promovido pelo Sincor-RS (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul). O evento, que volta a apresentar agenda presencial com encontros mensais até o final do ano, em diferentes cidades do interior do Estado, traz painéis e debates com seguradores nos quais serão abordados temas relevantes ao setor.

“A Delta Global nasceu e se desenvolveu no mercado de forma independente, oferecendo uma plataforma de assistência 24 horas com tecnologia graças a nossa fábrica de software própria. Para a companhia, o evento é uma oportunidade de se aproximar cada vez mais do corretor gaúcho do interior do Estado, especialmente por ser uma das únicas empresas que comercializa assistência 24 horas tendo este profissional como parceiro de vendas”, afirma Galvão.

N.F.

Revista Apólice