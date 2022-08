Capemisa Seguradora completa 62 anos

A Capemisa Seguradora chega aos 62 anos com receita operacional de R$ 198 milhões, no primeiro semestre de 2022, com alta de 9,8% comparado ao mesmo período de 2021. A receita total de seguros da companhia registrou 36% de crescimento frente o mesmo período do ano anterior, movimentando mais de R$ 62 milhões em apólices e mais de 2 milhões de clientes.

Especialista em seguros para os Pequenos e Médios Empreendedores (PME’s), a seguradora segue atenta às necessidades de seus parceiros e segurados, investindo em tecnologia para otimizar seus processos de interação. A Central do Corretor, o Meu Portal Capemisa e ferramentas digitais como o Aviso de Sinistro, tornam as relações mais dinâmicas e produtivas, gerando negócios e promovendo uma comunicação eficiente.

“Nossa estratégia é apoiada no uso da tecnologia para oferecer a melhor experiência a todo nosso ecossistema. Adotamos metodologia ágil, apostamos na escuta dos parceiros e nos dedicamos a enxergar todos os processos para contribuir com a jornada de corretores e clientes em seus pontos de contato com a empresa. Reinventamos nossa forma de agir cotidiana para estar ainda mais conectados, sem abrir mão do relacionamento próximo e do atendimento humanizado que tanto falam sobre nossa forma de atuar”, conta o presidente da seguradora, Jorge Andrade.

O olhar cuidadoso se dirige também com atenção aos mais de 400 colaboradores, valorizando sua qualidade de vida e cada um deles como indivíduo importante para o clima organizacional e o desenvolvimento do negócio. A empresa estimula a criatividade, inovação e a capacitação dos funcionários, e foi certificada pelo 3º ano consecutivo como uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo a consultoria Great Place to Work (GPTW).

“Fortalecemos nossa posição como marca empregadora. Uma companhia que retém e atrai talentos porque os capacita e os valoriza, reforçando sempre que eles são parte essencial da nossa engrenagem, contribuem para o crescimento da empresa, para melhorar a experiência do cliente, desenvolver produtos e criar mais facilidades para nossos Corretores. Mas para que isso ocorra de forma eficiente, nosso colaborador precisa estar feliz. E aqui trabalhamos para isso”, diz Andrade.

Criada para apoiar a obra social Lar Fabiano de Cristo, a Capemisa preserva seu propósito de colaboração para a sociedade. O Lar possui mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil com a missão de desenvolver proteção social e educação transformadora, oferecendo atendimento social focado na família, em crianças, jovens e idosos que vivem em extrema miséria. Mais de 30 mil pessoas foram assistidas pela instituição em 2021.

Capemisa Capitalização completa 11 anos com resultado consistente

As comemorações pelos bons resultados também se repetem na Capemisa Capitalização. A empresa completa 11 anos do início de suas operações com recorde de R$ 511 milhões de receita no 1º semestre de 2022. A alta foi de 9,36%, se comparada ao mesmo período do ano anterior. Destaque para as contratações pelos títulos da modalidade Incentivo: 272% de crescimento frente ao mesmo período do ano anterior, atraindo diversas seguradoras que buscam parcerias para ampliar o relacionamento e benefícios de seus clientes.

Em Filantropia Premiável, são 28 operações em todo o Brasil. As receitas chegaram a mais de R$ 490 milhões. O resultado demonstra que o plano estratégico de investir fortemente em tecnologia vem rendendo bons negócios e ampliação de parcerias. Um exemplo é o CAP Negócios, o Portal de Atendimento ao Sorteado, que conferiu mais rapidez na resolução de demandas dos premiados com inteligência artificial para análise de documentos e pagamentos e uso de contas digitais que puderam agregar brasileiros desbancarizados ao sistema da Capitalização.

“A empresa hoje é uma referência no mercado de Capitalização. Foi a primeira a pagar seus Clientes por meio de carteira digital. Todas as fases de análise são realizadas com mais rapidez. Utilizamos o avanço tecnológico, unimos as vantagens das carteiras digitais para a satisfação dos sorteados. E isso se reflete em nossos números”, destaca Andrade.

Em comemoração aos 62 anos da empresa, a Capemisa Seguradora lançou um vídeo comemorativo. A produção pode ser vista no link.

N.F.

Revista Apólice