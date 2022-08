Campanha do Mês dos Pais da Sompo garante agenciamento adicional e prêmios

A Sompo Seguros acabou de lançar mais uma iniciativa para potencializar as oportunidades para os parceiros de negócios no Mês dos Pais. A campanha Vida Mês dos Pais vai garantir 100% de agenciamento adicional, além de premiações por produção aos corretores de seguros que comercializarem o Sompo Vida Individual, seguro de vida individual que garante a proteção financeira para o segurado e seus familiares em caso de falecimento ou acidente e que conta com coberturas e serviços que podem ser utilizados pelo segurado ainda em vida.

Até o dia 31 de agosto, os corretores de seguros podem aproveitar as oportunidades de negócios e garantir a proteção dos clientes ao mesmo tempo em que têm o benefício de ampliar a renda num período favorável para a oferta dessa categoria de produto. “Apesar da demanda progredir ano a ano e o produto não ter exatamente uma sazonalidade, já observamos uma mudança no comportamento do consumidor, que passou considerar a contratação de seguro de vida em datas comemorativas, principalmente as relacionadas ao ambiente familiar, como é o caso do Dia dos Pais”, afirma Diana Aparecida de Araújo, superintendente Técnica de Vida da seguradora. “Isso mostra que tem aumentado na população a percepção de que o seguro é um recurso que pode prestar um suporte importante em diferentes situações, como uma doença grave, acidente ou circunstância que incapacite a pessoa temporariamente de exercer suas atividades corriqueiras, por exemplo”, complementa.

Premiações

Para incrementar ainda mais a campanha, a companhia vai disponibilizar prêmios por produção. Os corretores de seguros que emitirem entre R$ 3 mil e R$ 3.999,99, receberão um Copo Térmico Horizon Tumbler, que tem recurso de parede dupla com isolamento a vácuo para manter a temperatura. Já aqueles que produzirem entre R$ 4 mil e R$ 4.999,99 recebem uma pulseira inteligente Xiaomi Mi Smart Band 6, equipada com funções como monitor de estresse e de frequência cardíaca, oxímetro digital (que acompanha a qualidade da respiração durante o sono), além alerta de mensagens e notificação de chamadas, entre outras. Os corretores de seguros que alcançarem R$ 5 mil ou mais de produção, receberão um Echo Dot (4a. Geração): Smart Spearker com Alexa, equipada com som de alta qualidade, hub de casa inteligente, sensor de temperatura e ferramenta de comando de voz.

Mecânica da campanha

Para todas as propostas de contratação de apólice do produto Sompo Vida Individual transmitidas até 31 de agosto de 2022, o corretor de seguros recebe 100% a mais de agenciamento na primeira parcela mais a comissão. Com isso, o parceiro pode receber até 200% de agenciamento. Por exemplo: caso o corretor transmita uma proposta com 0% de agenciamento, ainda assim, receberá 100%. Caso venha a transmitir uma proposta com 50% de agenciamento, receberá o índice de 150%. Dessa forma, o recebimento de, pelo menos, 100% de agenciamento está totalmente garantido. Vale ressaltar que o pagamento de mais 100% de agenciamento não influencia no valor do seguro nem gera qualquer custo adicional para o segurado. Outro ponto é que, no caso de apólices canceladas, será efetuado o estorno proporcional ao agenciamento pago.

O Sompo Vida Individual

O Sompo Vida Individual é um seguro voltado a indenizar o segurado ou seus beneficiários a fim de garantir proteção financeira e contribuir com o bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Vale destacar que o produto inclui coberturas que garantem indenização ao segurado em vida. Entre as principais coberturas do seguro estão, Morte (do segurado, cônjuge ou filhos); indenização adicional por Morte Acidental; Invalidez permanente total ou parcial por acidente; Despesas médicas, hospitalares e odontológicas (DMHO); entre outras. O produto traz a opção de contratação de quatro opções de plano para a cobertura de até 20 doenças graves. Essa cobertura garante indenização ao próprio segurado, caso seja diagnosticada uma doença grave predefinida de acordo com o plano contratado. Entre os serviços de assistência 24 horas que podem ser contratados estão Assistência Funeral, Assistência Cesta Básica, Assistência a Vítima de Crime, Segunda Opinião Médica, Assistência Residencial, entre outros.

