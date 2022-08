C&A passa a distribuir seguro prestamista da MetLife

A MetLife acabou de anunciar uma parceria com a C&A. Com a consultoria da FFC Serviços Financeiros, empresa especializada no desenvolvimento de serviços financeiros no varejo, a parceria leva aos clientes da marca que adquirirem suas compras nas mais de 300 lojas físicas, e optarem pela opção de parcelamento com o C&A Pay (cartão digital), a opção de contar com a proteção financeira do seguro Parcela Protegida pelo valor de R$ 4,99 por parcela. Objetivo é levar aos clientes mais tranquilidade e segurança de ter as compras parceladas pelo cartão digital totalmente pagas caso algum imprevisto aconteça, como desemprego involuntário, incapacidade física temporária, internação hospitalar por acidente ou doença, entre outros.

​O seguro Parcela Protegida da MetLife passou a ser disponibilizado aos mais de 1 milhão de clientes que possuem o C&A Pay, lançado em dezembro de 2021. Ao adquirir o produto, os clientes também concorrem automaticamente a um sorteio mensal de R$ 10 mil, líquidos de imposto de renda, por meio de um número da sorte que consta no Bilhete Individual do Seguro.

Segundo a varejista de moda, o C&A Pay possibilita levar para os clientes uma experiência totalmente digital na aquisição de benefícios, entre eles o seguro prestamista, com a contratação fácil e rápida, em menos de cinco minutos.​ Atualmente, cerca de 75% das compras realizadas com o C&A Pay são com parcelamento e, com a oferta do seguro prestamista, a expectativa é aumentar este volume. Para o executivo Levi Ávila, diretor de Produtos e Serviços Financeiros da C&A Brasil, a parceria com a seguradora indica que “o C&A Pay cada vez mais está se consolidando em ser um ecossistema de soluções financeiras, mantendo o DNA digital, prático e rápido, que vem desde a sua concepção. Estar com a MetLife reforça essa missão”, afirmou.

Marcelo Tomei, Diretor Comercial da seguradora, comemora a parceria com a C&A e a chegada do seguro prestamista ao varejo de moda e acessórios. “Estamos muito entusiasmados com o lançamento da parceria, é uma importante conquista para nós da MetLife oferecer aos clientes C&A o seguro prestamista e garantir mais segurança e proteção financeira através de uma solução simples e que cabe no bolso das pessoas”, comenta.

Além da C&A, a MetLife conta com outros parceiros na comercialização de seguro prestamista e a expectativa da seguradora é chegar ao final de 2022 com um volume de vendas 28% maior neste tipo de produto.

N.F.

Revista Apólice