Brasilprev registra lucro líquido de R$ 632,3 mi no primeiro semestre

A Brasilprev, empresa da holding BB Seguridade, apresentou no primeiro semestre um lucro líquido de R$ 632,3 milhões, um crescimento de 106% em comparação ao mesmo período do ano passado. A carteira total de investimentos também apresentou um aumento de 4,3%, totalizando R$330,3 bilhões.

O balanço semestral da companhia revela ainda que a arrecadação dos planos de previdência atingiu a marca de R$24,8 bilhões, representando um crescimento de 12,8% frente ao mesmo período de 2021. O resultado mantém a empresa em primeiro lugar entre as seguradoras no ranking de arrecadação total, com 27% de market share no indicador.

“Os resultados do período refletem nossas estratégias de gestão ajustadas ao momento econômico e customização de novos produtos de acordo com as necessidades dos clientes”, explica Ângela Assis, presidente da Brasilprev. “Estamos em constante transformação. Seguimos trabalhando em novos processos de inovação e promovendo uma cultura orientada por dados”.

Ainda segundo Ângela, o investimento em consultoria especializada e o fortalecimento do relacionamento com os clientes também foi foco dos esforços da companhia no período. “No primeiro semestre foram mais de 81 mil consultorias realizadas pelos diferentes canais de atendimento e 15 milhões de emails com informações sobre rentabilidade dos fundos, dicas sobre investimentos e educação financeira”, comenta. “Essa proximidade com os nossos clientes também pode ser vista por meio do WhatsApp, que já conta com mais de 500 mil usuários únicos ativos e oferece 25 serviços digitais”.

No plano tático de diversificação, a companhia intensificou sua estrutura de plataforma aberta atingindo um patrimônio superior a R$ 17 bilhões em fundos com casas parceiras. Atualmente, a estratégia conta com a parceria de 21 gestoras independentes em 25 fundos multimercado.

Segundo o diretor de Controle e Planejamento, Daniel Beneton, outro fator importante para a companhia no período, e que deve ganhar ainda mais destaque nos próximos meses, foi a consolidação da área de Novos Canais, que, entre suas principais ações, atraiu e capacitou corretores externos, dobrando a base de parceiros cadastrados comercializando produtos do portfólio da Brasilprev.

“Temos pela frente um cenário bastante desafiador, mas que nos traz muitas oportunidades de negócios e de continuar crescendo”, afirma Beneton. “Por isso, embora o nosso principal canal de relacionamento seja o Banco do Brasil, que conta com uma extraordinária base de clientes, o objetivo de investir nesta estratégia é acessar perfis diferentes, diversificar os nossos canais de distribuição e democratizar o acesso à previdência, fazendo com que ela chegue a mais pessoas. Temos um mar aberto para o setor e estamos prontos para ele”.

N.F.

Revista Apólice