Bradesco Seguros firma parceria com Localiza e oferece desconto aos clientes

A Bradesco Seguros, em parceria com a Localiza, passou a oferecer um novo benefício aos clientes do seguro automóvel. Desde o início do segundo semestre de 2022, os consumidores têm acesso a descontos* exclusivos na locação particular de um veículo com a Localiza.

Para usufruir do benefício, basta entrar em contato com a Central de Relacionamento da Bradesco, telefone 4004-2757, selecionar a opção “Carro Reserva”, e informar que deseja uma locação particular.

“Com a novidade, o segurado ganha agilidade com a opção de reserva antecipada e economiza com os descontos exclusivos oferecidos pela Bradesco Seguros”, declara Carlos Eduardo Oliva, superintendente Executivo Operacional da seguradora.

N.F.

Revista Apólice

* O percentual de desconto ofertado varia de acordo com a disponibilidade da Localiza.