Bradesco Seguros apresenta vídeo de homenagem para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais será comemorado no próximo domingo, 14 de agosto, e o Grupo Bradesco Seguros aproveita a data para divulgar uma ação especial. A companhia criou um vídeo, em parceria com a AlmapBBDO, contando a história de uma filha que reconhece todos os esforços feitos pelo pai para tornar seus sonhos realidade.

A iniciativa retrata a conexão entre pais e filhos, marcada pela inspiração, incentivo e pela confiança, celebrando o amor existente nessa relação. O filme está disponível neste link e em todas as redes sociais do Grupo Bradesco Seguros, basta procurá-lo com as tags #DiadosPais #AmigoCerto.

N.F.

Revista Apólice