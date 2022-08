Bradesco Seguros apresenta novidades no Programa de Recompensas

A Bradesco Seguros repaginou o Programa de Recompensa para corretores. Agora, os profissionais contam com mais oportunidades para aumentarem suas vendas e ampliarem suas receitas com o produto Bradesco Seguro Auto. A nova campanha terá início no dia 1º de setembro de 2022.

O diretor da Organização de Vendas da seguradora, Leonardo Pereira de Freitas destaca que a campanha é uma oportunidade para o corretor aumentar seus ganhos com a venda de seguros. “Na disseminação de seguros no país e no próprio crescimento do setor, o corretor de seguros tem um papel primordial. Sua consultoria especializada e técnica incrementa e traz um diferencial na relação ente clientes e seguradoras”, conclui.

Para se inscrever, o corretor deve realizar a adesão à campanha, previamente ao início de sua participação, no prazo máximo de até 01 (um) dia antes do início do mês de apuração, por meio do respectivo Termo de Adesão que estará disponível exclusivamente através do acesso, com login e senha, ao Portal de Negócios.

O superintendente executivo de Auto, Eduardo Menezes, destaca que “a Bradesco Seguros segue investindo em ações e campanhas com objetivo de aprimorar a experiência dos corretores com os produtos, serviços e assistências da seguradora. Nossa missão é ajudar o profissional a conquistar mais clientes e oferecer um atendimento rápido e eficaz aos consumidores”.

