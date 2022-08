Bradesco Saúde apresenta novidades no produto Efetivo para o interior de SP

A Bradesco Saúde apresentou esta semana o plano Efetivo São Paulo Interior, expandindo a novos mercados seu formato de produto com uma nova combinação de rede e de preço na região, para atender às necessidades de municípios locais. O novo plano concilia uma relação planejada de prestadores qualificados nessas cidades, em diversas especialidades, e cobertura nacional, garantindo atendimento também a quem viaja a lazer ou a trabalho.

Além do interior paulista, o plano Efetivo possui uma rede especialmente desenvolvida para outras 15 praças pelo país. A estratégia de regionalização permite trabalhar particularmente cada localidade, de acordo com os hábitos e as necessidades da população.

Disponível para empresas de todos os perfis, desde as pequenas, a partir de três pessoas, até as grandes companhias, o produto também chama a atenção pelo preço competitivo.

“O interior do estado de São Paulo se destaca por sua economia forte e diversificada, com grande volume de empresas e demanda expressiva por planos de saúde. Com redes sólidas de prestadores que são referência nessas cidades e que garantem o acesso a uma assistência à saúde de qualidade, além de preços competitivos, o novo desenho do plano se mostra bastante promissor para atender a região em todo o seu potencial”, comenta Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.

Entre as cerca de 130 cidades com presença de rede referenciada, atendendo a todas as regiões de saúde do interior paulista, estão Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e São José do Rio Preto, que se destacam entre os municípios do interior paulista por sua relevância econômica.

Algumas cidades do Efetivo São Paulo Interior com rede referenciada especialmente desenhada: Americana, Araraquara, Artur Nogueira, Assis, Barretos, Bebedouro, Campinas, Cosmópolis, Fernandópolis, Franca, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Marília, Morungaba, Ourinhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D’oeste, São Carlos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e Votuporanga.

Acesso a serviços digitais

O beneficiário do plano Efetivo São Paulo Interior tem acesso a uma série de serviços digitais, facilitando sua jornada assistencial. Pelo aplicativo ou pelo site da Bradesco Saúde, o segurado busca os prestadores da rede referenciada, acessa o Saúde Digital, a telemedicina da empresa, e a carteirinha digital do plano. Também acompanha os pedidos de autorização para os procedimentos médico-hospitalares que necessitam de verificação prévia de cobertura, além de poder solicitar e acompanhar o reembolso de forma 100% digital.

Programa Meu Doutor

Outro destaque do Efetivo São Paulo Interior são os médicos especialmente selecionados do programa Meu Doutor. Disponível nas cidades de Campinas, São José dos Campos e Taubaté, com atendimentos em diferentes especialidades, a iniciativa tem o objetivo de resgatar o atendimento primário eficaz e resolutivo, com a valorização do vínculo médico-paciente. Também apresenta, entre os diferenciais, a conveniência do agendamento online e prontuário eletrônico integrado entre os médicos do programa e os principais laboratórios do país.

Clube+Saúde e Desconto Farmácia

Entre as vantagens do Efetivo São Paulo Interior, os beneficiários também possuem descontos em mais de 13 mil farmácias credenciadas em todo o país. E contam, ainda, com as facilidades exclusivas do Clube+Saúde, plataforma que oferece condições especiais em uma série de serviços, produtos e experiências ligadas a saúde e bem-estar, como descontos em academias e alimentação saudável.

N.F.

Revista Apólice