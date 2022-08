Azos e Warren fecham parceria para distribuição de seguros de vida

Por entender que seguros são importantes para a proteção do patrimônio dos investidores, a Azos acaba de fechar uma parceria com a Warren. A partir de agora, a fintech, que também tem uma gestora, passa a oferecer em seu portfólio os produtos da insurtech, disponibilizando-os para os seus clientes e parceiros comerciais.

Com a parceria, as duas empresas reforçam a importância do seguro como um complemento ao portfólio de investimento. “Ambas as companhias têm uma filosofia semelhante: entregar produtos excelentes, com uma experiência de contratação simples e sem burocracia, um ótimo atendimento e sempre com muita transparência. Quando começamos as conversas sobre uma potencial parceria ficou claro que o propósito das duas empresas se alinhavam e que juntos poderíamos entregar mais valor aos clientes”, diz Bernardo Ribeiro, um dos fundadores da Azos.

Para Yoran Netto, head de Seguros e Previdência da Warren, a parceria foi natural, dado o foco que as empresas têm no cliente, sempre visando oferecer as melhores opções do mercado. O que também foi decisivo para a corretora foi a capacidade de integração tecnológica da insurtech.

“Com a agilidade da Azos na análise de risco, facilidade na contratação e uma comunicação simples e fácil, o que se traduz em uma experiência amigável, temos a expectativa de atingir uma boa parte da nossa base de clientes logo no primeiro ano de parceria”, explica Yoran.

A Azos está disponibilizando para a Warren as seguintes coberturas: vida, invalidez por acidente e doenças graves.

N.F.

Revista Apólice