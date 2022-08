AXA amplia campanha de viagem para corretores e lança novo destino

A AXA no Brasil acabou de ampliar o seu programa de incentivo Top Club: os corretores Red, que participavam juntamente com os parceiros Blue, passam a ter uma categoria exclusiva e mais chances de ganhar. A campanha é parte do Clube de Experiências AXA, e tem como objetivo aumentar o número de corretores contemplados.

Na nova categoria, o prêmio será uma viagem nacional para Gramado/RS com tudo incluído, e direito a acompanhante. Ao todo, serão cinco corretores premiados, que produzem nos mais diversos ramos de produtos da seguradora, conforme o regulamento.

De acordo com Danielle Titton Fagaraz, superintendente de Marketing e Planejamento Comercial P&C da AXA no Brasil, a companhia está investindo na sua proposta de valor. “Nós queremos oferecer aos nossos corretores incentivos atrativos e as melhores experiências de negócio, e, para isso, estamos expandindo o programa para contemplar ainda mais parceiros”, explica. A campanha abrange todo o território nacional e vai até 31 de dezembro de 2022.

Em maio deste ano foi realizada a viagem de incentivo para a França, da campanha de 2019. Ainda em 2022, a seguradora levará os corretores Blue para Santa Cruz Cabrália, na Bahia, e os parceiros Premium e Exclusive para o deserto do Atacama, no Chile, referente a premiação do ano passado. E já está em curso a campanha das outras categorias, que terá como destinos em 2023 a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e Marrakech, no Marrocos.

N.F.

Revista Apólice