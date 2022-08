EXCLUSIVO – Não é novidade que o número de pessoas buscando uma vida mais saudável cresce a cada dia, principalmente depois da pandemia. Prova disso é o aumento das vendas de bicicletas nos últimos dois anos. Segundo a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), nesse período os ciclistas procuraram por modelos de entrada. Entretanto, agora as bikes de alto valor agregado estão sendo as mais procuradas. A expectativa é que 750 mil unidades sejam produzidas no Brasil em 2022.

Com mais brasileiros buscando por modelos de bicicletas mais caros, é extremamente importante contar com um seguro bike para caso algum imprevisto aconteça. O produto garante cobertura em casos de roubo e furto qualificado, danos elétricos, responsabilidade civil e acidentes pessoais, também cobrindo casos de extravio da bike em viagens aéreas ou rodoviárias. A apólice cobre também o transporte da bicicleta por terceiros, e algumas seguradoras oferecem a possibilidade de extensão de todas as garantias contratadas para viagens internacionais.

Roberto Uhl

“Seja para fins de lazer, esporte, trabalho ou até competição, a bicicleta está ganhando uma grande popularidade e infelizmente os riscos acabam aumentando para os ciclistas que acabam ficando mais visados por bandidos, além das ruas e ciclovias em más condições. Portanto, o seguro é um item de segurança indispensável, com uma relação custo-benefício muito grande e o nosso propósito é garantir que nossos segurados pedalem com a máxima proteção”, afirma Roberto Uhl, head of Digital Mass & Products da Essor Seguros.

Marcelo Santana

Com o aumento das vendas de bicicletas, as seguradoras que oferecem o seguro para bike também notaram uma maior procura pelo produto. Na Porto, por exemplo, no primeiro semestre de 2022 foi registrado um crescimento de 25% em novas contratações em relação ao mesmo período de 2021. “Acreditamos que esta crescente se deve ao fato de que nos últimos anos a bicicleta deixou de ser um apenas um bem para lazer, tornando-se cada vez mais usada como meio de locomoção para o dia a dia”, diz Marcelo Santana, gerente de Ramos Elementares da seguradora. Segundo o executivo, o os sinistros mais comuns da carteira estão relacionados à cobertura de Danos à Bike, em função de quedas e acidentes envolvendo ciclistas e a bicicleta.

Rodrigo Fujita

A pesquisa feita pela Abraciclo ainda apontou que outro modelo que vem apresentando crescimento é a bicicleta elétrica, que há três anos representava 0,3% do volume produzido no primeiro semestre e, agora, o índice passou a ser de 1,6%. “Aqui na Seguros SURA não diferenciamos condições e nem preço no seguro para bicicletas elétricas, pois entendemos que é um segmento que tem muito a crescer, ainda se compararmos o mercado brasileiro com o europeu, onde o uso desse tipo de bike já está consolidado há muito mais tempo”, afirma Rodrigo Fujita, gerente Mobilidade da companhia.

Carlos Nascimento

Para Carlos Nascimento, coordenador de Property e Engenharia da Akad Seguros, contar com uma base de dados sólida e demonstrar o valor embarcado do produto ao ciclista são fatores fundamentais para que o mercado de seguros possa expandir o produto. “O próprio fabricante e os lojistas, ao venderem a bicicleta, podem alertar sobre a importância do seguro. Além disso, os corretores devem investir no cross selling para aumentarem suas carteiras. Quando você tem contato com o cliente e cria um relacionamento próximo, acaba conhecendo seus hábitos, o que pode ajudar na hora de fazer a oferta do seguro para bike”.

Nicole Fraga

Revista Apólice