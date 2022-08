Arnaldo Bechara assume a diretoria de Automóvel da Tokio Marine

Compartilhar no

A Tokio Marine está promovendo uma mudança estratégica em uma das suas principais carteiras de atuação. A partir de agora, Arnaldo Bechara, que já dirigia os segmentos de RD Massificados e Precificação, assume também como diretor de Automóvel, carteira pela qual iniciou a sua trajetória na companhia como gerente de Precificação.

“Produtos e precificação são áreas que andam juntas e possuem um único objetivo comum: manter a rentabilidade dos negócios da seguradora, atendendo o segurado com excelência”, afirma o executivo, que já era responsável pela gestão dos produtos Residencial, Imobiliário, Condomínio, Garantia Estendida, Fiança Locatícia e Equipamentos. “Ao longo da minha trajetória profissional passei desde posições estritamente técnicas até as de eixo de negócios propriamente dito. A carteira de Auto da empresa sempre se posicionou de forma inovadora e pioneira no lançamento e customização de produtos, e espero que a minha experiência e o meu olhar agreguem ao caminho de sucesso e de grandes conquistas que já vem sendo trilhado nessa área”, explica.

Com quase 20 anos de experiência no mercado segurador, sendo mais de dez deles na Tokio Marine, Bechara é atuário de formação, com MBA em Gestão de Negócios e especialização em Gestão de Seguros. O executivo permanecerá respondendo diretamente ao diretor Executivo de Produtos Massificados, Marcelo Goldman.

“Apostamos no Arnaldo não apenas pela diversificação da sua experiência profissional, tanto pelo viés mais técnico como pela sua visão de negócios, mas também pelo trabalho que ele vem desempenhando há mais de uma década na companhia”, observa Goldman, que foi o responsável pela chegada do executivo na Tokio Marine e com quem vem trabalhando diretamente desde então.

