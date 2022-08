Alta do mercado de máquinas agrícolas destaca importância do seguro

Os altos patamares de produção agrícola têm influenciado positivamente o avanço da renovação da frota de máquinas agrícolas no agronegócio nacional. De acordo com a Abimaq, com o agricultor capitalizado, o mercado de tratores, colheitadeiras e implementos fechou o ano de 2021 com um crescimento de 42%, número que poderia ser ainda maior, não fosse a escassez de matéria prima, como aço e borracha, ocasionada pelas restrições logísticas impostas pela pandemia de Covid-19.

Em 2022, o mercado segue numa crescente. De janeiro a maio a Abimaq identificou um aumento de 3,6% nas vendas ante o mesmo período de 2021. A associação prevê um crescimento consolidado de 9% para este mercado até o final de 2022. Acompanhando a movimentação do mercado, a BB Seguros tem reforçado sua aposta no segmento rural, com seguros para a proteção do patrimônio do produtor rural nas propriedades, extensivo às máquinas agrícolas e demais equipamentos e benfeitorias, sejam elas financiadas pelo Banco do Brasil ou não.

“O cenário econômico é, sem dúvida, importante para o aumento da penetração do seguro para máquinas agrícolas, além de outros equipamentos, benfeitorias, silos e mercadorias que o produtor possui em sua propriedade e representam ativos de alto valor”, comenta João Fruet, diretor Comercial da Brasilseg. “Com o avanço da tecnologia, as máquinas têm desempenhado um papel fundamental na produção agrícola, o que também eleva o valor agregado dos equipamentos. Ter uma máquina parada significa um prejuízo muito grande e o agricultor demonstra ter consciência disso”, acrescenta o executivo.

Na BB Seguros, o produto para essa finalidade é o Seguro Patrimônio Rural, que cobre os bens diretamente relacionados às atividades rurais, pecuárias, aquícolas ou florestal, que não tenham sido oferecidos em garantia de operação de crédito rural. O produto oferece proteção e tranquilidade para o produtor, protegendo seus bens contra diversos danos, desde benfeitorias e seus conteúdos, até as máquinas, equipamentos, implementos agrícolas e aparelhos portáteis. O Seguro Patrimônio Rural indeniza as perdas do produtor para que ele não tenha prejuízos e possa seguir produzindo.

Já o seguro Penhor Rural tem cobertura para máquinas e equipamentos agrícolas financiados em casos de colisão, abalroamento, capotagem, tombamento e acidente de causa externa; incêndio, raio e explosão; danos elétricos; roubo ou furto mediante arrombamento; e despesas com transporte do bem segurado do local do acidente para a oficina de reparos mecânicos.

N.F.

Revista Apólice