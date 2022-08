Alper passa a ofertar planos de Saúde PJ e Odonto nas agências da Caixa

Compartilhar no

Compartilhar no

A Alper Consultoria em Seguros começou a ofertar planos de Saúde PJ e Odonto nas agências da Caixa. A operação faz parte da parceria iniciada com a Caixa Seguridade, após um rigoroso processo de seleção.

Mediante atuação conjunta com a Caixa Corretora, a parceria prevê acesso exclusivo da consultoria à base de clientes da empresa, dos quais 144 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas, para oferta de plano de Saúde PJ e Odontológico.

Para oferecer aos clientes da Caixa as melhores opções nos segmentos de Saúde PJ e Odontológico, a Alper fechou parceria com importantes seguradoras do mercado para prestar assistência durante o acordo operacional, que tem prazo de duração de 10 anos.

Para pessoa física a oferta de planos odontológicos será através das Operadoras SulAmérica, Metlife e Hapvida. A consultoria considerou os produtos oferecidos por cada parceiro, a rede de atendimento e o perfil do público da Caixa para definir qual região cada seguradora terá sua atuação principal.

Serão oferecidos Plano Básico, Mais e Especial e os valores variam de R$ 40,00 a R$ 140,00 com coberturas básicas (consulta de urgência e emergência, clínica geral, limpeza, endodontia, cirurgia etc.), ortodontia e prótese completa respectivamente. Vale lembrar, que no Plano Básico estão incluídos 152 procedimentos previstos pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Para pessoa jurídica serão ofertados planos de Saúde e odontológicos das Seguradoras Amil, Central Nacional Unimed, GNDI, Hapvida, Porto Seguro, Seguros UNIMED e SulAmérica.

A estratégia adotada para os clientes empresariais, por ser uma venda mais consultiva, é de que o empregado Caixa indique clientes que possuem interesse na contratação de planos de Saúde ou Odontológico para suas empresas, e a Alper faz toda a negociação conduzindo o cliente até o fechamento do contrato.

“A parceira faz parte da estratégia da Alper de se tornar uma das três maiores corretoras do país nos próximos cinco anos. Para isso, além de forte investimento em tecnologia, a companhia também está atenta às oportunidades do mercado e às parcerias que possam agregar serviços de qualidade aos nossos clientes e parceiros”, afirma Lucas Neves, VP de Canais e Bancassurance da consultoria.

N.F.

Revista Apólice