Alfa Seguros anuncia mudanças na diretoria executiva

O Conglomerado Financeiro Alfa acabou de anunciar mudanças na diretoria da Alfa Seguros. Paulo Manna, que ocupava a posição de superintendente de Business Development & Cross Sale no Conglomerado, está assumindo a função de diretor-executivo da seguradora, antes ocupada por Celso Paiva, que está encerrando a sua carreira na empresa após atuar ao longo dos últimos 20 anos na companhia. Em virtude de sua vasta expertise, continuará atuando como Consultor do banco.

Formado em economia, Manna iniciou como trainee do Grupo em 2009, tendo atuado por diversas áreas do Banco de Investimento como Wealth Management, Investment Banking e Corporate Finance. Nos últimos meses atuou em um processo de transição, junto ao Celso Paiva, e agora está assumindo como diretor-executivo da seguradora, sendo responsável tanto por áreas operacionais e de risco da empresa quanto pelo desenvolvimento de negócios que tenham sinergia com o conglomerado.

“No último ano de atuação no Alfa, tive uma visão ampla do conglomerado e me dediquei em atender as demandas de nossos clientes em cada área de negócio em que atuamos. Trabalhar em cada um deles em suas necessidades, nos permitiu também gerar receitas adicionais via cross sale em nossas carteiras de atacado, de varejo, de rural e de nossas seguradoras, além de desenvolver novos negócios em outras empresas do Conglomerado. Assim, me sinto muito feliz em assumir um novo desafio na minha carreira e espero dar continuidade ao legado do Paiva, para seguirmos com o processo de inovação e consolidação da empresa”, ressalta o novo diretor-executivo da companhia.

Celso Paiva é um dos fundadores da Alfa Seguros e reconhecido no mercado segurador por suas relevantes contribuições para a ampliação e a consolidação do setor. O executivo possui forte atuação em entidades do mercado segurador, como a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), onde integrou o Comitê de Ética do Mercado Segurador e a Sindseg-SP (Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros), no qual é vice-presidente e atua há mais de 30 anos. Paiva está iniciando uma nova fase na sua vida profissional, já que encerra a sua carreira executiva no Conglomerado. Formado em engenharia elétrica e produção, o executivo está no mercado segurador há mais de 42 anos e atuou por mais de 20 anos como diretor da seguradora.

“Nos últimos meses estive responsável na companhia pelas áreas técnica, de sinistros, administrativa, entre outras. Também apoiei o diretor geral da Alfa Seguros, Caio Valli, na área comercial. Por isso, neste momento de transição da minha vida profissional, tenho o sentimento de dever cumprido e a certeza de que as minhas contribuições ajudaram a companhia a crescer, a estreitar ainda mais o relacionamento com os corretores e, também, no crescimento do mercado segurador, um segmento pelo qual sou apaixonado”, destaca Paiva. “Tenho certeza de que o Manna é a pessoa certa para dar continuidade nesse trabalho e ajudará a empresa a seguir inovando e trazendo soluções eficientes aos clientes e, também, continuarei por perto do Alfa para contribuir com o permanente sucesso do nosso Conglomerado”, complementa.

“O Celso Paiva antes de qualquer coisa é um querido amigo. Ele está conosco desde a fundação da Alfa Seguros, foi muito importante no processo de crescimento da companhia, razão pela qual reafirmo o nosso agradecimento pelo seu empenho e dedicação para transformar a companhia no que ela é atualmente. Além disso, tenho total confiança em que o Manna é a pessoa mais indicada para dar continuidade ao trabalho do Celso em virtude de sua capacidade técnica, experiência e resultados obtidos nas posições anteriores que ocupou dentro do Conglomerado Alfa”, ressalta Fabio Amorosino, CEO do Conglomerado Financeiro Alfa.

“As contribuições do Celso Paiva para a consolidação da seguradora e, também, para o mercado de seguros, foram muito importantes, por isso também registro o meu agradecimento por sua busca contínua por aprimoramento de processos e inovações de produtos. E tenho total confiança de que o Manna continuará executando o excelente trabalho do Celso, em virtude de sua experiência ampla e perfil voltado à inovação. Com sua expertise, Paulo nos ajudará a estar ainda mais próximo dos corretores e desenvolver novos canais e também na estruturação de produtos cada vez mais alinhados às necessidades do novo consumidor”, afirma Caio Valli, diretor geral da Alfa Seguros.

N.F.

