Alfa anuncia startups de crédito selecionadas para programa de inovação

O Hub de Inovação Alfa Collab, programa pertencente ao Conglomerado Financeiro Alfa, acaba de anunciar a seleção de seis startups pelo desafio realizado em julho com o tema “Dados Inovadores para Análise de Crédito de Pessoa Física”. As selecionadas foram Cignifi, DataRisk, DataRudder, Débito Direto, Join Analytics e Ume. Dentre elas, aquelas que se destacarem nas provas de conceito poderão se juntar às 31 participantes do programa.

Para a seleção do processo era necessário que as startups fossem capazes, por exemplo, de acessar ou modelar informações como metadados de smartphones, fluxo de transações de PIX, compras online, open finance e outras funções. Além disso, era essencial que as companhias provessem um conjunto de metodologias de Inteligência Artificial e Machine Learning para determinar o perfil de risco de potenciais tomadores de crédito, relacionados à pessoa física, a partir da análise dos dados alternativos não tradicionais e disruptivos. Outra questão era ter um registro de CNPJ criado após julho de 2012.

Francisco Perez, diretor de Novos Negócios, responsável pelo Hub de Inovação Alfa Collab e pela Área de ESG do Alfa, ressalta que a análise das seis startups selecionadas foi bastante criteriosa e realizada através do desafio lançado no mês de julho. “Estamos empolgados com a chegada das novas startups que têm total sinergia com o nosso objetivo de trabalhar de forma integrada com as outras empresas pertencentes ao Conglomerado Alfa”, explica.

“A partir desse momento as startups selecionadas terão a oportunidade de desenvolver negócios com as principais empresas do Conglomerado Alfa, acesso à expertise e ao conhecimento da equipe de crédito da companhia e, posteriormente, podem até receber investimentos ou empréstimo (equity free), caso haja interesse e se encaixe na tese de investimentos do Alfa Collab”, complementa Perez.

