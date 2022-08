Akad Seguros reúne corretores para apresentar nova marca em Porto Alegre

A Akad Seguros, antiga Argo Seguros, iniciou um movimento por algumas das principais capitais do Brasil para apresentar sua nova identidade, que traduz uma guinada da empresa rumo à inovação. Para detalhar a nova marca e o novo nome, a empresa reúne corretores e parceiros de negócios em Porto Alegre nesta quarta-feira, 10 de agosto, no Hotel Hilton.

A transição é um dos primeiros efeitos da chegada da GP Investimentos, uma das mais conceituadas gestoras de private equity do mundo. Parte dos recursos aportados pela GP e demais investidores foi usada na aquisição da operação brasileira de seguros do Argo Group em 2021. A mudança de identidade inclui, além de nome, logotipo e cores, a adoção de um modelo de negócio mais inovador, que pretende tornar mais ágeis, acessíveis e personalizadas as vendas de seguros no Brasil.

A escolha por Porto Alegre na lista de cidades para apresentação da nova marca ganha respaldo na força do mercado gaúcho de seguros, que já movimenta anualmente mais de R$ 836 milhões nos ramos de atuação da companhia. O estado também vem crescendo acima do patamar nacional. De acordo com dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), de janeiro a agosto de 2021, o Rio Grande do Sul registrou um crescimento de 18,4%, enquanto no Brasil o aumento foi de 14,7%.

Já são pelo menos 623 corretores parceiros da Akad no Rio Grande do Sul, onde o seguro de Transporte Internacional é o mais contratado. Nessa modalidade, o seguro é contratado pelo dono da carga (embarcador), trading ou agentes de carga, que tem como objetivo protegê-la de riscos durante o transporte da mercadoria por via terrestre, aérea, ferroviária ou marítima.

A ação desta quarta-feira em Porto Alegre contará com a presença do CEO Danilo Gamboa, do COO Rafael Fragnan, do head de Transporte Ivor Moreno, do executivo comercial Marcio Santos, da executiva de Vendas e Marketing Cintia Santos, além do coordenador de parcerias Vinicius Chiliani.

