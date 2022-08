Akad Seguros oferece desconto para celebrar Semana do Advogado

Compartilhar no

Compartilhar no

A Akad Seguros preparou uma oferta especial para celebrar a Semana Nacional do Advogado. Os profissionais de Direito poderão contar com um desconto exclusivo de 7% na contratação do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O). A promoção é válida até a próxima quarta-feira, 17 de agosto.

O seguro de Responsabilidade Civil Profissional cobre eventuais falhas na prestação do serviço que possam causar danos a terceiros, incluindo despesas de defesa, acordos e indenizações. Para os advogados, são quatro benefícios para amparar o exercício da atividade com mais segurança, incluindo custos de defesa nas esferas judicial, administrativa e arbitral, danos morais à imagem do profissional, cobertura para advogados correspondentes, além de proteção contra difamação, calúnia e injúria.

“Uma ação de responsabilidade profissional pode ser desencadeada por quase qualquer pessoa atingida pelo serviço prestado, mesmo que o escritório ou o advogado não tenham feito nada de errado”, alerta a gerente de E&O da seguradora, Mariana Bruno. “Mesmo que ação judicial seja julgada improcedente, o profissional acaba ficando refém dos altos custos de defesa”, completa.

Ainda segundo a gerente da companhia, o seguro de Responsabilidade Civil Profissional, já conhecido e utilizado pelos profissionais de advocacia, vem crescendo mais a cada ano. “Com o aumento da sinistralidade por perda de prazo, essa profissão vê muito valor nesse tipo de seguro”, destaca Mariana. “Reconhecemos o valor do profissional e por isso fizemos questão de ofertar essa condição para comemorar o Dia dos Advogados”, encerra.

A Akad Seguros é líder no segmento de Responsabilidade Civil Profissional em volume de apólices. Segundo dados do último levantamento da Susep (Superintendência de Seguros Privados), a companhia alcançou R$ 89,03 milhões de prêmio emitido nos últimos 12 meses, alcançando 16,09% de market share.

Além dos advogados, outras classes de profissionais também podem contratar o seguro visando agregar proteção e segurança às suas carreiras. O portfólio da Akad inclui engenheiros, médicos, artistas audiovisuais, profissionais de marketing e comunicação, corretores de imóveis, empresas de TI, agências de turismo, entre outros.

N.F.

Revista Apólice