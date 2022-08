O evento promovido pela AECOR-RJ (Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro), tem como foco entender as nuances do cenário do setor de seguros. Entre as seguradoras convidadas, estão Allianz Seguros, Bradesco Seguros, Mapfre Seguros, Seguros Sura, Porto e Tokio Marine Seguros. O tema será “As frequentes mudanças no mercado de seguros e os complexos desafios para os corretores”.

Para Roberto Cabral, diretor da entidade, “o encontro será uma oportunidade única dos corretores traçarem juntos com as seguradoras um quadro da situação atual do mercado. O benefício será para os dois segmentos, porque o diálogo é o melhor caminho para busca de soluções e para avançarmos juntos”.

O diretor da AECOR-RJ, Jayme Torres, destaca que “ao aproximar as necessidades dos corretores das expectativas dos seguradores abre-se um caminho de apoio mútuo em prol do crescimento do mercado”.

O evento será no dia 23 de agosto, com início às 8h30, no Patronato São Vicente, na Rua Governador Portela, número 382, no Centro de Nova Iguaçu. Após o café da manhã de boas-vindas, a programação prosseguirá com uma abertura, palavra das seguradoras e palavra dos corretores com mediação. A previsão de encerramento é ao meio-dia com almoço por adesão no valor de R$ 70 por pessoa.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto através do e-mail: [email protected]

Programação

8h30 – Café da manhã de boas-vindas

9h10 – Abertura

9h20 – Palavra das seguradoras

10h – Palavra dos corretores – com mediador

11h50 – Encerramento

12h – Almoço por adesão (R$70,00 por pessoa)

N.F.

