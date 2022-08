Aconseg-NNE é criada para desenvolver mercado de seguros no Norte e Nordeste

Em 25 de julho de 2022 foi criada a Aconseg-NNE (Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria em Seguros do Norte e Nordeste). Após mais de um ano de conversas e reuniões entre diversas empresas das regiões, 32 Assessorias formalizaram a fundação da Associação na semana passada.

A Aconseg-NNE irá, em suas atividades, tratar de temas relevantes do mercado, desenvolver parcerias, ampliar oportunidades, compartilhar informações e aprendizados com as diversas instituições da área como: sindicatos de corretores, de seguradoras, clubes de seguros, imprensa especializada, Escola de Negócios e Seguros, grupos de assessorias de regiões diferentes do país e ainda se relacionar com outros segmentos públicos e privados que sejam interessantes para a expansão do segmento de seguro.

A entidade ainda estabelecerá como desafio ampliar a comunicação com o público em geral, consumidores e outros setores da Economia, fazendo com que a cultura do seguro no Brasil seja fortalecida e alcance cada vez mais espaços. A ACONSEG-NNE também visará auxiliar as assessorias e os corretores de seguros vinculados, buscando atualizações de mercado, cooperando para o aprimoramento técnico da categoria, capacitação e melhoria no conhecimento dos produtos e conceitos necessários na gestão de negócios.

N.F.

Revista Apólice