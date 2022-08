ABC Brasil Corretora de Seguros chega ao 1º ano

Mais uma frente de negócio na estratégia de expansão do Banco ABC Brasil, a ABC Brasil Corretora de Seguros foi fundada em agosto de 2021 e emitiu nesse primeiro ano de existência mais de R$ 1,5 bi em risco de garantias. Além desta modalidade, a empresa conta com Vida, Agro e Ramos Elementares, lançada em dezembro.

“Há muito espaço para crescermos, pois é um setor em constante evolução e inovação. Buscamos oferecer os produtos mais aderentes às necessidades dos clientes, em parceria com as seguradoras mais conceituadas do mercado”, destaca Luiz Antônio de Assumpção Neto, CEO da ABC Corretora de Seguros.

A ABC Brasil Corretora de Seguros tem um diferencial no atendimento, pois aproveita seu profundo conhecimento em clientes corporativos para propor soluções diferenciadas em seguros.

No ramo Vida, a corretora de seguros conta com todas as linhas disponíveis no mercado. Para quem busca proteger seus recebíveis, o Seguro de Crédito é uma boa opção. No Seguro Garantia, a ABC Corretora de Seguros disponibiliza dezenas de opções para atender a diversas necessidades, desde modalidades como Licitante, Performance e Judicial, até Completion Bond, Fiança Locatícia e Administrativo de créditos tributários, entre outras.

Para os interessados em um seguro que visa a garantia de perdas, de danos e de responsabilidades sobre objetos ou pessoas, a Corretora ABC Brasil disponibiliza os Seguros Ramos Elementares, com modalidades como Patrimonial, Riscos Cibernéticos, Risco de Engenharia, POSI (Public Offering Securities Insurance), Agricola entre outras.

Sobre o Banco ABC Brasil

O Banco ABC Brasil (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para grandes e médias empresas, e um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. É administrado por uma equipe de executivos que também são acionistas do banco e possuem longa experiência no mercado financeiro.

O Banco está presente no Brasil desde 1989, quando iniciou a construção de uma sólida base de clientes corporativos, oferecendo produtos financeiros de alto valor agregado. O ABC Brasil é reconhecido pela profunda expertise na análise e concessão de crédito e por oferecer aos clientes um amplo portfólio de produtos e serviços.

Para mais informações, acesse www.abcbrasil.com.br.