5G e queda no preço de smartphones abrem espaço para o seguro celular

EXCLUSIVO – Segundo a consultoria GfK, o aumento da oferta de smartphones 5G e a queda de mais de 30% nos valores fez a venda desse tipo de aparelho crescer 230% no Brasil de janeiro a maio de 2022. No período, foram vendidos 14,4 milhões de celulares no País. Sendo assim, contar com um seguro para celular é fundamental para evitar prejuízos.

O produto pode cobrir, a depender da apólice adquirida, roubo; furto qualificado ou simples; quebra acidental; e danos causados por líquido. “O celular é cada vez mais indispensável no dia a dia das pessoas e existe uma grande parcela da população que utiliza o aparelho como ferramenta de trabalho e fonte de renda. Contar com a proteção de um seguro é importantíssimo para trazer, acima de tudo, tranquilidade para estas pessoas”, afirma Flávia Molina, CMO da Pier.

Conforme divulgou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram roubados ou furtados 2.321 aparelhos por dia no Brasil, totalizando 847 mil durante todo o ano. Só em São Paulo, foram 150.333 smartphones furtados ou roubados em 2021. “Este crescimento faz com que o seguro para celular se torne indispensável. Afinal, com o seguro, a perda é reparada ou amenizada, através da substituição do aparelho por um novo, ou através de uma indenização em dinheiro”, diz Juliana Bittencourt, analista de Marketing da Kakau.

Na Ciclic, de janeiro a julho deste ano as vendas do seguro celular aumentaram em 63% em relação ao mesmo período de 2021. Darllan Botega, CEO da insurtech, acredita que a transparência nas informações compartilhadas com os consumidores pode fazer com que o produto cresça cada vez mais. “Demonstrar para o cliente como o seguro é fundamental nas situações do dia a dia, como um roubo de celular, esbarrar a mão e derramar um copo de água ou outro líquido em cima do aparelho, entre outras, pode ser um diferencial. Ambos os acontecimentos podem ser solucionados, e o seguro existe justamente para garantir a segurança e a integridade do bem segurado nessas situações de risco”.

De acordo com a pesquisa “Panorama Mobile Time/Opinion Box: O brasileiro e seu smartphone”, embora o roubo de celular seja um problema que aflija os brasileiros nas grandes cidades, apenas 11% dos donos de smartphones protegem seus aparelhos com um seguro. Por outro lado, 45% dos brasileiros usam algum aplicativo de rastreamento do aparelho em caso de perda. “Informação e dados de mercado são sempre o melhor caminho. O setor de seguros pode incentivar a aquisição deste produto, firmando parcerias com as companhias telefônicas e as lojas que vendem os aparelhos”, ressalta Conrado Gordon, Chief Insurance Officer da Generali.

Como evitar o furto ou roubo do celular

“Existem algumas dicas para os consumidores evitarem roubos ou furtos. A primeira delas é não usar o celular na rua. Se realmente for uma emergência, é recomendado buscar um local seguro para pegar o aparelho, como uma loja ou padaria; além de dar preferência aos bolsos da frente, principalmente em locais de grande movimentação”, diz Juliana.

Flávia ainda complementa: “Além do seguro, é fundamental que as pessoas configurem senhas fortes, ativem a autenticação em dois fatores e sigam todas as recomendações de segurança para não terem outros tipos de prejuízos financeiros além da perda do bem”.

Nicole Fraga

Revista Apólice