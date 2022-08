2º CONGRECOR começa nesta quinta, 11, na Pousada do Rio Quente

O Rio Quente Resorts, em Goiás, com suas altas temperaturas e suas belas paisagens naturais, será a casa dos corretores de seguros e demais players do segmento nestas quinta e sexta-feiras, dias 11 e 12 de agosto, quando será realizado o 2º CONGRECOR. O evento tem como tema central Corretor de Seguros: o protagonista sempre.

Quais os principais desafios para os corretores de seguros agora e no futuro? O que se espera dos profissionais de um mercado em contínua e acelerada transformação? Estas e muitas outras questões serão abordadas nesta edição. O evento é uma realização dos Sincor’s de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal e conta com o apoio institucional da Fenacor.

A Região Centro-Oeste e o Estado de Minas Gerais são responsáveis pela geração de cerca de R$ 43 bilhões em prêmios de seguros (risco, previdência, capitalização e outros), frente aos R$ 259,5 bilhões gerados nacionalmente (entre julho de 2020 e julho de 2021), o que representa um percentual de 16,58% do total. A alta representatividade regional traz também expectativas para a manutenção do crescimento e a qualificação do atendimento à sociedade.

Programação

A programação do 2º CONGRECOR será voltada para a troca de experiências profissionais e discussões sobre tecnologia, empreendedorismo, novas formas e estratégias de negócios. O evento terá, no primeiro dia, painel de autoridades do mercado de seguros e com presidentes das principais companhias seguradoras do Brasil.

No segundo dia, duas palestras vão movimentar a programação. O ex-jogador de vôlei, Dante Amaral, campeão mundial nas quadras e na praia, irá ministrar a palestra Sucesso das quadras para a vida sobre sua trajetória como esportista e depois como empresário.

Na sequência, o público irá conferir a palestra Empreender com razão e emoção com os mentores Fernanda Souza e Maurício Tadeu. Eles vão compartilhar experiências profissionais e o trabalho já realizado no mercado de seguros.

O Espaço de Exposições, que funcionará nos dias de evento, reunirá as principais companhias do mercado e seus executivos, tornando-se um ambiente voltado para o networking e a realização de muitos negócios.

Uma das novidades desta edição são as Salas de Negócios, que reunirão os corretores e as maiores seguradoras do País em treinamentos, palestras, apresentação de produtos e serviços.

Os participantes também poderão aproveitar o local escolhido para o evento, o Rio Quente Resorts, o maior parque com águas quentes naturais da América do Sul, disponível para acolher os participantes e também as famílias. Os congressistas e acompanhantes poderão aproveitar toda a infraestrutura de lazer do local, famoso por suas águas quentes naturais e várias atrações.

Lazer

No sábado, dia de retorno para casa, o complexo estará disponível para o proveito dos congressistas até as 17h, sem custo extra, desde que o check-out seja realizado até as 10h da manhã. As bagagens poderão ser deixadas, neste período, no guarda-volumes do espaço, até a saída definitiva do congressista.

A previsão para a semana é de altas temperaturas na região, com relativa queda nas madrugadas. Máximas ultrapassarão os 30 graus nos momentos mais quentes do dia e a mínima deve ficar em torno de 15 graus. Na sexta-feira, durante o show da dupla MaLuê, teremos noite de lua cheia!

O 2º CONGRECOR conta com o patrocínio da Bradesco Seguros, Porto, HDI Seguros, Mag Seguros, SulAmérica, Tokio Marine Seguradora, Escola de Negócios e Seguros, Sompo Seguros, Liberty Seguros, Allianz, Pasi, Zurich, Bancorbrás Consórcio e Turismo, BR Infinite, Capemisa Seguradora, Mapfre, Maxpar Autoglass, Mitsui Seguros, Pottencial Seguradora e RC Representação Alfa Seguros. O evento conta ainda com a parceria da Centauro-On, Excelsior Seguros, Icatu, Junto Seguros, MetLife, Rossi Advogados Associados, Extramed, Sindseg MG/GO/MT/DF e Sindseg PR/MS.

N.F.

Revista Apólice