Zurich dá desconto de R$ 400 em franquia do Seguro Automóvel

Poder contar com um seguro de vida é algo que ajuda muito nos momentos mais difíceis, como ficou claro na pandemia. Se for um seguro que as pessoas possam utilizar em vida e que ofereça flexibilidade para escolher o valor do capital, as coberturas e assistências conforme as necessidades do cliente, melhor.

Esses são os principais diferenciais do “Zurich Vida Para Você”. Lançado no começo de 2021 pela Zurich, foi bem recebido pelo mercado por ser customizável e oferecer

uma ferramenta que auxilia o corretor a indicar a proteção adequada de acordo com o perfil e as necessidades de cada segurado.

Agora, a empresa está com uma promoção que o torna ainda mais atrativo, sobretudo para quem já é cliente: até 31 de dezembro de 2022, os clientes que contratarem ou já possuírem o seguro individual de vida e o seguro auto da companhia terão um desconto adicional de R$ 400 na franquia do Seguro Automóvel, quando utilizada uma oficina referenciada em caso de sinistro.

Em abril, uma campanha semelhante já havia sido lançada pela seguradora para o Seguro Residencial, também com desconto de R$ 400 na franquia de auto. Isso significa que, se possuir também os seguros Zurich Vida Para Você e de residência, os clientes de Auto da seguradora podem ser beneficiados com um desconto de R$ 1.200 nas oficinas referenciadas, R$ 400 de desconto para cada seguro contratado.

“Essa campanha significa não apenas um benefício financeiro para os nossos segurados. Significa que eles podem contar com a seguradora para uma proteção mais completa, em diversos campos da vida, já que a seguradora é multilinha e multiproduto”, explica o diretor Executivo de Distribuição da empresa, Márcio Benevides.

Flexível e sem exigência de contratação de coberturas tradicionais

Ter vida no nome não é força de expressão. O Zurich Vida Para Você pode ser utilizado em vida porque traz a marca da flexibilidade. Ele conta com coberturas tradicionais, como Morte e Invalidez, mas a contratação delas não é obrigatória. O produto oferece proteção completa e customizável, disponibilizando benefícios como cobertura para doenças graves, cirurgias e diárias por internação hospitalar, contratadas de acordo com a necessidade e momento de vida dos clientes.

Somado a isto, a empresa disponibiliza mais de 15 assistências para que o consumidor escolha até três sem custo adicional, como telemedicina, orientação psicológica, rede de descontos com mais de 20 mil estabelecimentos em todo país e até assistências pet e bike.

O capital segurado também é outro diferencial, pois pode chegar a R$ 5 milhões de acordo com a cobertura selecionada e com o perfil do segurado. Além de todos os benefícios do produto, a companhia disponibiliza, ainda, uma ferramenta de análise financeira por meio da qual o corretor pode calcular e apresentar uma proposta totalmente customizada para cada cliente, chamada Zurich Análise Financeira (ZAF). O acesso se dá de forma online por meio de senha e foi concebida para o corretor ajudá-lo na contratação da proteção ideal.

O ZAF permite que seja realizada uma análise por meio do planejamento financeiro do segurado. Considera suas despesas, patrimônio, manutenção de estilo de vida de sua família, bem como dos custos para garantir, por exemplo, a educação dos filhos num horizonte de curto e médio prazos.

Depois de preencher um rápido questionário, um simulador traz uma recomendação de coberturas e valores que atendam especificamente às condições do cliente e de sua família. “A marca do produto é mesmo a da flexibilidade”, enfatiza Daniela Cruz, Superintendente de Vida, Previdência e Capitalização da empresa.

E continua: “O Zurich Vida para Você proporciona ao segurado a possibilidade de escolher como ele quer ser protegido nas mais diferentes fases de sua vida, pois as necessidades, como sabemos, mudam à medida que o tempo passa. As de um jovem recém-formado e solteiro são diferentes das de um casal sem filhos ou de um com filhos em idade escolar, por exemplo. Por isso é importante que o corretor faça este diagnóstico por meio do ZAF junto aos clientes para desenhar um pacote

de benefícios pensando especialmente em cada um deles”, conclui.

N.F.

Revista Apólice