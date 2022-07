XP Inc. e Mapfre fecham parceria em seguro de vida

A XP Inc. e a Mapfre anunciaram ontem, dia 26 de julho, uma parceria no segmento de seguro de vida. Juntas, elas irão oferecer o Bién Vivir, produto da seguradora que possibilita o resgate do prêmio em vida.

A parceria das duas empresas vem ao encontro de uma demanda crescente dos clientes por opções simples e flexíveis em termos de seguro de vida. Ao longo da vigência do seguro, parte do prêmio (valor pago pela apólice) é aplicado em fundo de investimentos e como a proteção é continuada, o cliente terá possibilidade do resgate total do prêmio (valor pago do seguro).

“A parceria com a Mapfre é parte da nossa estratégia de conquistar uma posição de protagonismo no mercado de seguro de pessoas, democratizando e desburocratizando o acesso a esse serviço. Temos planos de atingir uma receita anual de R$ 1 bilhão com seguro de vida nos próximos anos”, afirma Roberto Teixeira, sócio e head da XP Seguros.

A comercialização do Bién Vivir será feita com os corretores de seguros que atuam nos escritórios da rede de agentes autônomos da XP Inc. O conhecimento destes profissionais, associado à tecnologia, será um diferencial para oferecer o produto aos clientes. “Temos atuado continuamente para oferecer produtos mais adequados aos novos hábitos dos consumidores, simplificando processos e tornando nosso portfólio ainda mais acessível e diferenciado. A parceria com a XP vai colaborar de forma significativa para que os consumidores reconheçam os valores agregados do seguro”, considera Hilca Vaz, diretora de Vida, Previdência e Capitalização da Mapfre.

Para Raphael Bauer, diretor geral Comercial da seguradora, a parceria entre as duas companhias é também uma oportunidade significativa para atingir maior capilaridade com o produto. “Sermos parceiros da principal plataforma de investimentos do País é muito importante para nós, pois nos oferece a possibilidade de atingirmos de forma precisa um público maior e totalmente aderente ao Bién Vivir.”

A XP Seguros conta hoje com R$ 50 bilhões em ativos sob custódia. A empresa possui um total de 237 planos de previdência, sendo 141 produtos para varejo e 96 fundos exclusivos. A chegada da Mapfre reforça o marketplace da companhia, que já conta com Prudential, MAG, MetLife, Icatu e Omint.

N.F.

Revista Apólice