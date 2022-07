WTW expande ofertas de serviços com a chegada de novos líderes comerciais

A WTW Brasil, dando prosseguimento à expansão de seus serviços em diversas regiões do País, anunciou a contratação de Aron Carvalho, Cristiane Carvalho e Eliane Kunt, que atuarão como líderes comerciais em Campinas, Porto Alegre e Belo Horizonte, respectivamente.

A estratégia de expansão tem como foco a área de Saúde e Benefícios (Health & Benefits) e visa, através de profissionais nativos, levar propostas arrojadas para as empresas dessas regiões. Segundo a Pesquisa de Tendências de Benefícios realizada pela WTW com 287 empresas brasileiras em 2021, 78% delas planejam diferenciar suas ofertas de benefícios e personalizar a experiência para atender às necessidades específicas dos empregados. Além disso, cerca de três quartos (79%) planejam ter uma estratégia digital aprimorada em seus programas de benefícios, e 36% relatam a necessidade de aprimorar a gestão de custos e riscos do seu programa.

De acordo com o diretor comercial da companhia, Fabrizio Zerbone, essa busca por diferenciação se acirrou devido ao impacto da pandemia na saúde e bem-estar dos funcionários, em particular, problemas como estresse, burnout e saúde mental. “Diante desta necessidade, nosso esforço comercial tem se direcionado em particularizar soluções para as regiões, aportando ciência e capital intelectual com as melhores práticas locais, regionais e globais”, explica.

Reforço com especialistas

Os líderes contratados chegam com o objetivo de apresentar ofertas personalizadas e levar um maior entendimento às empresas das regiões sobre as melhores estratégias de saúde e benefícios.

Eliane Kunt foi a escolhida para liderar a região sul, que possui mais de 4,7 milhões de beneficiários de planos de saúde empresariais, sendo um dos principais focos de atuação da WTW. A profissional, que ficará na unidade de Porto Alegre, tem mais de 15 anos de experiência, é formada em relações públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e se especializou em consultoria e gestão de seguros corporativos (saúde, odontologia, seguro de vida, previdência e projetos de bem-estar e benefícios flexíveis), com amplo relacionamento no mercado de saúde suplementar com operadoras de saúde, seguradoras e prestadores de serviços.

Cristiane Carvalho vai coordenar o trabalho no estado de Minas Gerais que teve um crescimento nos planos médico-hospitalares de 3,12% no último ano (2021), de acordo com a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Formada em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerias, a especialista possui uma vasta experiência liderando projetos de alta complexidade em clientes locais e multinacionais de todos os portes e de diversas indústrias.

Outro foco de expansão da WTW é no interior do Estado de São Paulo que possui uma representatividade muito grande no país já que a região representa 10% da população nacional e seu PIB configura 11% dos valores nacionais. Aron Carvalho vai liderar a partir de Campinas e direcionando as ações na região. Com mais de 10 anos de experiência no setor de benefícios, o profissional é formado em Administração de Empresas pela FACAMP. Já atuou em grandes operadoras de saúde do país e liderou projetos de estruturação de benefícios para clientes locais e multinacionais de todos os portes e de diversas indústrias.

