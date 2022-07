Wellbe aposta em nova área de Gestão de Saúde para clientes

Compartilhar no

A Wellbe, healthtech focada em dados para gestão de saúde corporativa, anuncia

o lançamento de uma nova área de Gestão de Saúde, com foco em auxiliar os

clientes no gerenciamento eficiente e direcionado para a economia dos planos de

saúde empresariais.

Desde 2017, a empresa tem direcionado seus esforços para impulsionar uma

gestão preventiva de saúde corporativa e, em 2019, lançou seu principal produto: o

BI para gestão de planos de saúde coletivo empresariais, atendendo mais de 500

empresas em 2022 e contando com mais de 100 corretoras parceiras.

Quem vai comandar o setor é a Ana Luísa Seleme, Mestre em Economia da

Saúde, Especialista em Gestão de Saúde Corporativa e sócia da Wellbe desde

2020.

Convidamos a Ana Luísa para uma entrevista exclusiva para o HealthCast, podcast

sobre seguros, tecnologia e saúde corporativa da Wellbe, para explicar sobre como

vai funcionar a área, expectativas para os próximos desafios e compartilhar um

pouco da trajetória dela com a gente.

Você pode conferir a entrevista na íntegra através do podcast “HealthCast #06

– Gestão de Saúde: expectativas para a nova área da Wellbe”.

Por que as corretoras devem fazer gestão de saúde das apólices PJ?

Com os custos em saúde subindo constantemente, os reajustes serão cada vez

maiores, tanto para os planos individuais quanto para os coletivos. A melhor forma

de equilibrar os custos e oferecer qualidade de vida no ambiente corporativo é

fazendo uma gestão baseada em dados, focada em prevenção e em resultados a

médio e longo prazo.

Considerando a alta concorrência existente no mercado, com as grandes corretoras

portando tecnologia de ponta para entregar redução de custos e saúde preventiva

para as empresas, sabemos que criar diferencial competitivo e fazer uma gestão

eficiente da apólice é essencial para atrair novos clientes e reter a carteira de

contratos já existente.

Por isso, a Wellbe entrega estratégias de gestão de saúde, tecnologia e inteligência

de dados para mais de 100 corretoras e operadoras em todo o Brasil, contribuindo

para a negociação do reajuste dos planos coletivos, ações de saúde preventiva,

análise de saúde populacional e muitos outros indicadores importantes para as

empresas.

Sobre a Wellbe

A Wellbe atua na área de inteligência de dados para a saúde corporativa,

promovendo uma gestão de saúde eficiente, com foco em bem-estar e economia,

para que empresas aumentem a qualidade de vida de seus colaboradores na

mesma medida que diminuem os custos com saúde assistencial.

Com soluções para corretoras, operadoras e empresas, a plataforma da Wellbe já

conta com mais de 2 milhões de vidas ativas, reduzindo o trabalho operacional nas

corretoras e garantindo uma gestão estratégica de saúde dentro das empresas.

Conheça a Wellbe e fale com um especialista!