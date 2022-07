Vital Card promove Gustavo Fontana

Buscando melhorar ainda mais o atendimento aos parceiros e valorizando os talentos internos, a Vital Card acabou de promover Gustavo Fontana ao cargo de Executivo de Vendas para o canal de Corretores de Seguros Brasil, passando a ser responsável pelo relacionamento com os clientes pessoa jurídica em todo o País.

Com 27 anos, formado em Gestão Comercial pela Universidade Positivo de Curitiba (PR), Fontana começou na empresa aos 18 anos, em 2013, no setor de televendas. Com carreira ascendente, desde 2015, vem galgando novas posições. “Sempre me senti valorizado e motivado. Em dois anos na empresa, me tornei coordenador de Televendas e, em 2016, realizei meu sonho de me tornar Executivo de Vendas”, revela o executivo. Ele afirma que o caminho trilhado foi muito importante e se sente preparado para o novo desafio. “São seis anos na área comercial da companhia e, sem dúvidas, os anos mais importantes para minha carreira”, afirma.

Luciano Bonfim, diretor comercial da Vital Card, destaca que o conhecimento técnico e a experiência no mercado, bem como a dedicação do profissional foram os principais motivadores de sua ascensão e da conquista da nova posição. “Nós valorizamos nossos colaboradores e procuramos sempre reconhecer os talentos que temos dentro de casa. Estamos muito felizes e temos certeza de que o Gustavo Fontana é a melhor pessoa para esta posição que é muito estratégica para nós”, diz.

Sobre os desafios e perspectivas, Fontana afirma que a companhia, por estar no mercado há mais de 20 anos, oferece produtos que atendem as necessidades do mercado. “O Vital Card é o único seguro que fornece o telefone pessoal dos executivos, em caso de necessidade. Isso é a melhor garantia que um cliente pode ter” finaliza.

N.F.

Revista Apólice