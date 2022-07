A Usebens, seguradora digital com foco nos produtos de automóvel e prestamista, estruturou um Comitê Executivo com a chegada de Renato Pedroso, que assumirá como membro do comitê e COO e Marcelo Moura, também membro do comitê e novo diretor técnico e de canais digitais. Os executivos recém-chegados participarão da tomada de decisões juntamente com os outros membros do comitê Mauro Meinberg, da área de Riscos e Estratégia, Rafael Barufi (CFO) e os fundadores Marcella Verdi Zago e Carlos Gustavo Zago, que continuarão atuantes na gestão. A companhia possui mais de 9 milhões de clientes em todo o país e prevê um crescimento de 60% nos prêmios emitidos em 2022.

“A reestruturação da Usebens por meio da formação de um Comitê Executivo irá fortalecer a estratégia de empoderar o consumidor por meio de produtos e canais digitais preservando o propósito da companhia de Solidez, Tecnologia e Simplicidade”, comenta Marcella Verdi Zago, cofundadora da Usebens.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado de Seguros, dedicados a Previsul Seguradora, Renato Pedroso é formado em Direito pela Unicuritiba e cursou MBA em Gestão Empresarial e Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na Previsul, passou pela Diretoria Jurídica, Vice-Presidência (englobando a função de Diretor Responsável Técnico e de Relações com a SUSEP) e Diretoria de Negócios (englobando Departamentos Comercial, Marketing, Subscrição e Pricing). Renato deixa o cargo de Diretor Presidente que exercia desde 2016.

Já Marcelo Moura, possui mais de 20 anos de experiência no mercado, é formado em Estatística pela Unicamp, cursou MBA em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e se especializou em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas (FGV). O executivo integra o time da Usebens após passagem na HDI Seguros onde atuou como diretor de automóveis massificados e analytics. Foi responsável pela implementação do HDI Digital e participou também da implantação da seguradora Santander Auto.

