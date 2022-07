Unimed-Rio promove trilha no Bico do Papagaio neste domingo

A Unimed-Rio realiza neste domingo, 24 de julho, às 7h, mais uma etapa no programa Trilha Zen, dessa vez no Bico do Papagaio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no sábado, pelo aplicativo da MUDE.

O ponto de encontro será na Lagoa Rodrigo de Freitas em frente a Rua Garcia D´Ávila e de lá o grupo partirá junto até a Floresta da Tijuca. Para começar, será feita uma parada na Cascata Taunay para uma meditação ao som da cachoeira. Logo após, o grupo segue até o Bom Retiro, local onde iniciará a trilha do Bico do Papagaio.

A trilha tem uma inclinação razoavelmente leve e, em determinados momentos, algumas descidas cortando um belo vale. Em aproximadamente 2km de caminhada chega-se a uma clareira, onde há uma bifurcação, à esquerda, para o Pico da Cocanha e a direita, o Bico do Papagaio. Os 300 metros finais mudam completamente o visual da trilha, em uma ascensão quase vertical.

O aclive fica muito acentuado e transforma-se em uma trilha onde será necessário subir em pedras altas, segurar em raízes de árvores, porém em alguns lugares existem vergalhões presos na pedra para auxiliar na subida e uma escada para aliviar um pouco a intensidade a reta final. O fim da escada, quase no topo, fará toda a aventura valer a pena, e os participantes poderão aproveitar o visual do local. As inscrições podem ser feitas pelo link.

Informações adicionais

– Nível de dificuldade: Nível 5 (moderado/pesado)

– Distância aproximada: 5 km

– Características do terreno: Apresenta subidas não muito longas e alguns trechos técnicos de descidas com auxílio de correntes.

– Condicionamento físico: Para pessoas que praticam atividade física regular e de bom condicionamento físico.

– Tempo do evento aproximado: Aproximadamente 4 horas

– Destaques: Vista da Pedra da Gávea, Pico da Tijuca, Cristo Redentor, Niterói e sua região oceânica, Barra da Tijuca e suas lagoas, Recreio dos Bandeirantes, Lagoa da Barra, Baía de Guanabara, Serra dos Órgãos, Maciço da Pedra Branca, Bairros da Zona Oeste e Zona Norte.

N.F.

