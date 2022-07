Unimed Odonto lança consultora virtual em saúde bucal com Inteligência Artificial

A Unimed Odonto, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e a empresa de tecnologia Infinitti constituíram uma parceria inédita no Brasil para o desenvolvimento de uma consultora virtual de saúde bucal com Inteligência Artificial (IA), a Tina. A plataforma digital avalia o risco de patologias bucais, oferece orientação personalizada e pode indicar profissionais com maiores probabilidades de resolver o problema do usuário. Nesta primeira etapa, a Tina avaliará o risco de desenvolvimento de cáries e de erosão dental, porém, novas funcionalidades já são previstas para serem disponibilizadas.

Financiado pelo programa Pipe (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas — com incentivo à Pesquisa e Tecnologia) da Fapesp e pela Unimed Odonto, a plataforma será integrada ao aplicativo Unimed Odonto e, nesta fase inicial, será disponibilizada a todos os usuários do aplicativo.

A criação da ferramenta contou com a curadoria de pesquisadores em odontologia e tecnologia vinculados à Unesp, que estruturaram o questionário e o algoritmo de decisão que será utilizado pelos usuários para obtenção das informações e orientações específicas. Entre as perguntas que serão feitas, constam questões sobre hábitos de higiene, alimentação e cuidados com a saúde.

De acordo com Fábio Nogi, Superintendente de Odontologia e Mestre em Odontologia Social pela Universidade de São Paulo, a Tina terá navegação intuitiva e irá empoderar os usuários por meio do autoconhecimento de suas condições bucais e do fornecimento de informação qualificada, contribuindo para que as pessoas assumam um maior protagonismo no autocuidado em saúde bucal, evitando doenças como cáries, erosão dental, assim como patologias de maior gravidade em próximas etapas do projeto. “Trata-se de uma parceria público-privada em odontologia que conecta a pesquisa acadêmica com a iniciativa privada, sendo inovadora no setor de planos odontológicos. É importante ressaltar que, em um segundo momento, por meio da ferramenta, o usuário também poderá encontrar o dentista mais próximo em nossa rede credenciada, na especialidade indicada, para avaliação clínica e tratamento”, complementa Nogi.

“Teremos um mapeamento inédito da condição da saúde bucal dos clientes Unimed e pessoas interessadas em ter melhor saúde odontológica. Isso é revolucionário, pois além de empoderar as pessoas pelo autoconhecimento, permite o desenvolvimento de programas de promoção à saúde personalizados e potencialmente mais eficientes”, avalia Osmir Batista de Oliveira Jr, PhD e livre docente em Dentística pela Unesp Araraquara.

O projeto tem a Profª Drª Tamara Carolina Trevisan como pesquisadora responsável e contou com a participação de Fábio Nogi, MSc e Gerente Nacional da Unimed Odonto; Denis Henrique Pinheiro Salvadeo, PhD; Dennis Nakamura, mentor de startups; Fábio Leite Gastal, PhD e superintendente de Novos Negócios na Seguros Unimed; Stephen Kunihiro, MSc; e Osmir Batista de Oliveira Jr., PhD e livre docente em Dentística pela Unesp Araraquara, todos como pesquisadores associados.

N.F.

Revista Apólice