Tokio Marine patrocina comédia teatral ‘Feliz Dia das Mães’

Projeção dos pais em relação aos filhos e vice-versa, escolhas profissionais, conquistas, frustrações, sonhos, síndrome do ninho vazio e a interferência da doença de Alzheimer no cotidiano familiar. Esses são assuntos que compõem a trama central da comédia ‘Feliz Dia das Mães,’ que chegará aos palcos de São Paulo no dia 8 de julho com patrocínio da Tokio Marine, uma das principais seguradoras em atuação no Brasil.

O espetáculo narra, de forma leve e divertida, a história de Dona Alma, uma viúva na casa dos 80 anos, que mora sozinha e convive com as angústias e alterações de humor que a doença de Alzheimer proporciona. Em um almoço surpresa de Dia das Mães, o encontro entre filhos, netos e agregados traz à tona conflitos e temas importantes que são retratados pelos mais diversos núcleos familiares da vida real.

“Entendemos que saúde, família, segurança e bem-estar são valores que transbordam os princípios da companhia e devem ser priorizados na sociedade como um todo. Patrocinar e incentivar ações que sugerem discussões saudáveis à população também é nosso compromisso enquanto empresa”, analisa o diretor de Estratégia de Crescimento e Marketing da Tokio Marine, Flavio Otsuka.

O executivo complementa que a esteira de incentivo à cultura, esporte e bem-estar está alinhada aos pilares ESG da companhia. Recentemente, a Tokio Marine adquiriu os naming rights de uma das mais tradicionais casas de espetáculos do Brasil, a Tom Brasil, que passou a se chamar Tokio Marine Hall, e anunciou o patrocínio ao piloto Felipe Massa na modalidade Stock Car. No âmbito dos espetáculos teatrais, a companhia já patrocinou iniciativas como os musicais ‘Elza’, ‘Lisbela e o Prisioneiro’ e ‘Chaplin’, entre outros.

