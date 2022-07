Tokio Marine completa 63 anos no Brasil e comemora resultados

Neste mês de julho, a Tokio Marine completa 63 anos de atuação no Brasil com muitos motivos para comemorar. A companhia registrou, no primeiro quadrimestre de 2022, crescimento de 39,7%, alcançando um volume de Prêmios Emitidos de R$ 3,2 bilhões.

Quando analisados os últimos 12 meses de produção, a seguradora cresceu 24,8% e registrou R$ 8,7 bilhões em volume de negócios para o período. Entre janeiro e abril deste ano, as carteiras de seguros de Automóvel (+ 57%), Patrimonial (+ 47,3%), Transportes Consolidado (+ 28,3%), Agro Consolidado (+ 18,9%) e Pessoas (+ 12,1%) foram destaques no desempenho. Hoje, a empresa está classificada como a quinta seguradora no ranking de prêmios emitidos da Susep.

Masaaki Itakura

Para o diretor Executivo de Estratégia Corporativa, Masaaki Itakura, a companhia segue sua estratégia de crescimento orgânico, com o compromisso de ofertar produtos e serviços de excelência. “Temos muito orgulho da jornada que iniciamos há mais de seis décadas no Brasil e das metas que traçamos tanto do ponto de vista de negócios quanto para o clima organizacional. Os resultados financeiros são frutos da motivação de nossos Colaboradores e dos investimentos que realizamos para atender as demandas dos nossos Corretores, Assessorias e Clientes”, analisa Itakura.

Produtos, Serviços e Institucional

Entre as principais ações de produtos e investimentos em aprimoramento e inovação da Tokio Marine este ano, estão: os lançamentos do Seguro Auto Econômico, nas categorias Auto, Moto e Utilitário; e do Auto Você Escolhe e Moto Você Escolhe, na categoria de produtos digitais; e do RC Ambiental Instalações Fixas.

Na carteira de Vida, a novidade ficou por conta da declaração pessoal de saúde eletrônica para o Vida Individual com envio pelo WhatsApp, além do aniversário de cinco anos do produto com oferta de benefícios exclusivos na plataforma Rede de Descontos.

A Tokio Marine também investiu na simplificação do processo de cotação dos seguros Residencial e Condomínio e no aumento do LMI de R$ 150 milhões para R$ 200 milhões no Seguro Condomínio. Já os produtos Riscos Cibernéticos, E&O e Transportes RCF-DC e RCTR-C ganharam cotador online.

E na esteira de incentivo à cultura, esporte e bem-estar, recentemente a empresa adquiriu os naming rights de uma das mais tradicionais casas de espetáculos do Brasil, a Tom Brasil, que passou a se chamar Tokio Marine Hall, e anunciou o patrocínio ao piloto Felipe Massa na modalidade Stock Car.

N.F.

Revista Apólice